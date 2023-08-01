Çocuk ve aile dostu yapımlara milyonlarca liralık ödül

Çocuk ve aileyi kırmızı çizgi olarak kabul eden RTÜK, daha önce duyurduğu teşviklerin takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığındaki çalışma kapsamında çocuk ve aile dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

1 Temmuz 2022 ile 30 Haziran 2023 arasında yayınlanan yapımlar ödüllendirilecek. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar geçtiğimiz yıl içinde yayınladıkları çocuk ve aile dostu içerikler için başvuru yapabilecek. 2022 yılının 1 Temmuz tarihinden içinde bulunduğumuz yılın Haziran ayı sonuna kadar yayınladıkları yapımlar için ödül talep edecek yayıncılar için son tarih 30 Eylül 2023.

Ödüllerin toplam değeri 15 milyon 621 bin TL

Başvurular RTÜK’ün resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacak.

Yayın örneklerini ilgili başvuru alanına yükleyecek radyo ve televizyonlara seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda 10 kategoride çocuk ve aile dostu yapım ödülü verilecek.

2023 yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma, güncel yapım, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları kategorilerinde dağıtılacak.

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Başvuruların nihai değerlendirmesi, 1 Ekim 2023-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurulca yapılacak.

Ödüllerin toplam değeri 15 milyon 621 bin TL olarak belirlendi.

RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işbirliğindeki ödül projesinin duyurusu yayımlandı. 30 Eylül’e kadar yapılacak başvurular neticesinde yaklaşık 16 milyon TL teşvik dağıtılacak.

Çocuk ve aileyi kırmızı çizgi olarak kabul eden RTÜK, daha önce duyurduğu teşviklerin takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığındaki çalışma kapsamında çocuk ve aile dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

1 Temmuz 2022 ile 30 Haziran 2023 arasında yayınlanan yapımlar ödüllendirilecek. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar geçtiğimiz yıl içinde yayınladıkları çocuk ve aile dostu içerikler için başvuru yapabilecek. 2022 yılının 1 Temmuz tarihinden içinde bulunduğumuz yılın Haziran ayı sonuna kadar yayınladıkları yapımlar için ödül talep edecek yayıncılar için son tarih 30 Eylül 2023.

Ödüllerin toplam değeri 15 milyon 621 bin TL

Başvurular RTÜK’ün resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacak.

Yayın örneklerini ilgili başvuru alanına yükleyecek radyo ve televizyonlara seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda 10 kategoride çocuk ve aile dostu yapım ödülü verilecek.

2023 yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma, güncel yapım, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları kategorilerinde dağıtılacak.

Başvuruların nihai değerlendirmesi, 1 Ekim 2023-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurulca yapılacak.

Ödüllerin toplam değeri 15 milyon 621 bin TL olarak belirlendi.