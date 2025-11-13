  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Çocuk stajyerin ölümü, yürek yakan olay: Düşerek korku dolu anlar yaşattı! Ağır yaralıydı ama vefat etti!
Aktüel

Çocuk stajyerin ölümü, yürek yakan olay: Düşerek korku dolu anlar yaşattı! Ağır yaralıydı ama vefat etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çocuk stajyerin ölümü, yürek yakan olay: Düşerek korku dolu anlar yaşattı! Ağır yaralıydı ama vefat etti!

Yürekleri ağza getiren olay Mersin'den geldi! Mersin'de staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gitti asansör boşluğuna düşerek ağır yaralı Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı

Mersin'de yürek yakan olay, Anamur ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Bir inşaatın üçüncü katında Alperen Uygun'un (16) asansör boşluğuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Düşerek korku dolu anlar yaşattı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uygun, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Stajyer olduğu öğrenildi

Staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gittiği öğrenilen Uygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Çocuğun cenazesi, Bozyazı ilçesi Doğancılar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne ve baba bile bunu bilmiyor: Yapay zeka çocuk istismarı içeren görseller üretiyor! İki kat arttı
Anne ve baba bile bunu bilmiyor: Yapay zeka çocuk istismarı içeren görseller üretiyor! İki kat arttı

Teknoloji

Anne ve baba bile bunu bilmiyor: Yapay zeka çocuk istismarı içeren görseller üretiyor! İki kat arttı

Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi!
Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi!

Aktüel

Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek
Gündem

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın balistik füze ve İHA programlarını hedef aldığını öne sürerek, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülked..
Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe
Gündem

Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe

Yolsuzluk tutuklusu CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada trollüğünü yapan ve 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı' ..
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23