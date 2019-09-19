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Çocuk parası nedir? | Çocuk parası ne kadar, kimlere verilir?

Son dönemlerde vatandaşların internet aramalarında sık sık aradığı konulardan biri de çocuk parası. Devlet her sene olduğu gibi 2019 yılında da ailelere çocuk yardımı yapmaya devam etmektedir. Peki, çocuk parası nedir? Çocuk parası ne kadar oldu? Çocuk parası kimlere verilir? İşte detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 19:55
Çocuk parası nedir? | Çocuk parası ne kadar, kimlere verilir?

Son dönemlerde vatandaşların internet aramalarında sık sık aradığı konulardan biri de çocuk parası. Devlet her sene olduğu gibi 2019 yılında da ailelere çocuk yardımı yapmaya devam etmektedir. Peki, çocuk parası nedir? Çocuk parası ne kadar oldu? Çocuk parası kimlere verilir? İşte detaylar...

Çocuk parası nedir?

Çocuk parası diğer adıyla doğum parası, canlı doğum gerçekleştiren annelerin ilgili nüfus müdürlüklerine kayıt yaptırıp, Doğum Yardım Başvurusu Dilekçesi vermeleri halinde devlet tarafından şahıslarına ödenen maddi yardıma denmektedir.

Çocuk parası ne kadar, kimlere verilir?

Ailelerin merak ettiği bir diğer konu ise 2019 yılında çocuk parasının ne kadar olduğu… 2019 yılı için çocuk parası;

– Gerçekleşen ilk doğum ise ilk çocuk için 300 TL ödeme yapılmaktadır.

– Gerçekleşen ikinci doğum ise ikinci çocuk için 400 TL ödeme yapılmaktadır.

– Gerçekleşen üçüncü doğum ise üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Doğumunun çoklu olarak gerçekleştirilmesi durumunda ödenen tutarlar değişmektedir. Yani eğer anne ikiz bebek doğurduysa ve bu onun ilk doğumu ise bebeklerden biri için 300 TL diğeri için ikinci çocuk olarak 400 TL alacaktır ve toplamda 700 TL doğum parası yardımı alacaktır.

Doğum parası için önce ilgili nüfus müdürlüklerine bebeğin Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kayıt işlemi yaptırılması gerekmektedir. Sonra ise Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Bu işlemlerin ardından iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla gerekli ödeme gerçekleşir.

Doğum parası şartları nelerdir?

– Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu tarihten önce yapılan doğumlardaki çocuklara doğum parası verilmiyor olsa da bu tarih sonrasındaki doğumlarda sıralamada sayılmaktadır. Yani annenin 10 Ocak 2014 doğumlu olan bir çocuğu varsa bundan doğum parası alamaz. Ama 19 Mart 2019 doğumlu ikinci çocuğundan alacağı doğum parası 400 TL olacaktır.

– Doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağ olması gerekmektedir.

– Yapılan yardım tek sefere mahsus olarak yapılmaktadır.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 19:55
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