Çocuk gelişiminde yüzmenin faydaları nelerdir?

Son yıllarda belediyelerin destekleriyle çocuklara yönelik yüzme eğitimleri bir hayli artış gösterdi. Çocuklar kısa süre içinde kendilerini geliştirip yüzmeyi öğrenebiliyorlar. Peki, ama yüzme çocukların gelişimi için neden önemli?

Yüzmeyi bilerek doğuyoruz

Anne karnında amniyon sıvısı içerisinde yaşayan bebekler suyun üzerinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilerek dünyaya geliyor. Bu durum suda doğum akımını da bir hayli arttırdı. Uzmanlar bebeklerin üçüncü aylarından itibaren uygun koşullar ve hijyen sağlanması durumunda yüzebileceklerini vurguluyor.

Yüzmenin çocuklara sağladığı faydalar nelerdir?

Bilişsel gelişimi arttırır

Yüzme çocukların beyinsel fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olur. Küçük yaşta sporla tanışan çocuklarının zekalarının daha yüksek olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla gözler önüne serilmiştir.

Özgüven sağlar

Çocuklar suda özgürce yüzerek, bir konuda başarılı olduklarını hissettikleri için özgüven konusunda da ciddi gelişmeler gösterir.

Sosyalleşir

Yüzme eğitimi sırasında yeni arkadaşlar ve öğretmenlerle tanışan çocuk, doğru talimatları alabilmek için iletişim kurmaya ihtiyaç duyar. Bu ise çocuğun hem özgüven kazanmasına hem de sosyalleşmesine vesile olur.

Sakinleşir

Yüzme çocukların tüm stresini alır. Agresif çocukların yüzme sporuyla tanıştıktan sonra huylarının bir hayli değiştiği yönünde sayısız örnek mevcut. Spor yapan, kasları çalışan, stresinden arınan bir çocuğun mutlu olması kaçınılmazdır.

Kilo verirler

Küçük yaştaki çocukların birçoğu ne yazık ki yanlış beslenme şekli ve hareketsizlikten dolayı kilo sorunu yaşıyorlar. Yüzme bu anlamda çocuğunuzun fazla kilolarından hızlıca kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Boyu uzar

Çocuklar yüzerken hem kasları hem de beyin işlevleri çalışır. Düzenli olarak yüzen bir çocuğun tüm bedeni hareket eder. Bu da çocukların boylarının uzamasına yardımcı olur.