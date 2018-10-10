THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Çocuk felci yetişkinlere de bulaşıyor

Adı çocukları çağrıştırsa da, yetişkinlere de bulaşır.

10 Ekim 2018 Çarşamba 19:46
Çocuk felci yetişkinlere de bulaşıyor


Hastalarla veya gıdalarla temastan sonra el yıkama son derece önemlidir. Adı çocukları çağrıştırsa da, yetişkinlere de bulaşır. En etkili korunma yolu ise aşılamadır. Ağızdan ve iğne ile uygulanan iki farklı aşı mevcuttur. Bu aşılar sayesinde çocuk felcinin bütün dünyada yok edilme noktasına yaklaşılmıştır. Aşı ülkemizde 2, 3, 4, 16, 24. aylarda ve ilköğretim 5. sınıfta olmak üzere 5 doz şeklinde ağızdan, ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Çocuk felci, şu sıralarda en çok Yemen ve bazı Afrika ülkelerinde görülmektedir. Buralardan Hacca gelen müslümanlardan bulaşma riski olduğu için, tedbir olarak Türkiye’den farizayı yerine getirmek isteyenlere çocuk felci aşısı yapılmaktadır.

Bir basit aşı bu faciayı önleyebiliyor

Çocuk felci geçmişte çok sayıda insanın sakat kalmasına ve ölümüne sebep olmuş, bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığın bilinen tarihi çok eskilere kadar uzamaktadır. Geçmişte büyük çocuk felci salgınları yaşanmış ve kısa sürede çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. Hastalığa merkezi sinir sisteminin hareketi sağlayan kaslara uyarı gönderen sinir hücrelerine gidip, felç ortaya çıkaran virüsler sebep olur. Bulaşma genellikle hastaların dışkıları iledir. Virüs bulaşmış gıdalar veya ellerin ağız ile teması sonucu ortaya çıkar.

Çocuk felci en çok ilk iki yaştaki çocukları etkilerse de bağışık olmayan her yaştaki insanda görülebilir. En çok rastlandığı dönem önümüzdeki yaz aylarıdır.

Felçler genellikle bacaklardan başlayıp, yukarı doğru ilerler ve asimetriktir. Yani aynı ekstremitede bazı kaslar felçli iken, bazıları sağlamdır. Duyu bozuklukları genellikle olmaz. Kol ve bacak kaslarının dışında bazı hastalarda diafram ve göğüs kaslarının tutulmalarına bağlı solunum yetmezliği ve buna bağlı ölümler ortaya çıkabilir.

Etkeni ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi yoktur. Felçlerin gelişmekte olduğu sırada vücudun, kol ve bacakların nötral pozisyonda (kol ve bacaklar hafif bükük, yatar pozisyon) tutulması gerekir.

Solunum kasları ve diafram tutulmuş ise solunum cihazı ile destek uygulanır.

Hastalığın aktif dönemi geçtikten sonra fizik tedavi ve bazı kalıcı felçler için cerrahi yöntemler uygulanmaktadır.
Sabunu unutmayın.

Sadece çocuk felci değil hemen birçok hastalık şu basit ihmalden geliyor. Elleri sabunla yıkamamak. Birtakım ıslak kağıt mendile silip geçmek. Siz siz olun ellerinizi her işten önce ve sonra mutlaka iyice sabunlayın..

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 19:46
  1. çocuk felci
  2. aşı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akılsız başın cezasını..
    1. Akılsız başın cezasını..
    2. Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren..
    3. Yuvanızda huzursuzluk olmaması için...
    4. Çocuk eğitimini bu faktörler etkiliyor
    5. Prens Selman Batı basınının hedefi oldu
    6. Mutfak geniş olmalı
    7. Çocuk felci yetişkinlere de bulaşıyor
    8. Görme bozuklukları öğrenme..
    9. Bu püf noktalar çok işinize yarayacak
    10. Polise, askere ve korucuya müjde!..
    11. Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması:..
    12. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    13. Damar dostu besinler
    14. Diyet yaparken ne kadar iradelisiniz?
    15. "Türk halkı bizi çok iyi karşıladı"
    16. Hangi kitaplar çocuklar için uygundur?
    17. Çamaşır suyu kokusu nasıl geçer?
    18. Çocuğunuza bunları söylemeyin!
    19. Valilikten 'stokçuluk' genelgesi!..
    20. Bir anda bastırdı! Antalya beyaza..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?