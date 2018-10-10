Çocuk felci yetişkinlere de bulaşıyor



Hastalarla veya gıdalarla temastan sonra el yıkama son derece önemlidir. Adı çocukları çağrıştırsa da, yetişkinlere de bulaşır. En etkili korunma yolu ise aşılamadır. Ağızdan ve iğne ile uygulanan iki farklı aşı mevcuttur. Bu aşılar sayesinde çocuk felcinin bütün dünyada yok edilme noktasına yaklaşılmıştır. Aşı ülkemizde 2, 3, 4, 16, 24. aylarda ve ilköğretim 5. sınıfta olmak üzere 5 doz şeklinde ağızdan, ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Çocuk felci, şu sıralarda en çok Yemen ve bazı Afrika ülkelerinde görülmektedir. Buralardan Hacca gelen müslümanlardan bulaşma riski olduğu için, tedbir olarak Türkiye’den farizayı yerine getirmek isteyenlere çocuk felci aşısı yapılmaktadır.

Bir basit aşı bu faciayı önleyebiliyor

Çocuk felci geçmişte çok sayıda insanın sakat kalmasına ve ölümüne sebep olmuş, bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığın bilinen tarihi çok eskilere kadar uzamaktadır. Geçmişte büyük çocuk felci salgınları yaşanmış ve kısa sürede çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. Hastalığa merkezi sinir sisteminin hareketi sağlayan kaslara uyarı gönderen sinir hücrelerine gidip, felç ortaya çıkaran virüsler sebep olur. Bulaşma genellikle hastaların dışkıları iledir. Virüs bulaşmış gıdalar veya ellerin ağız ile teması sonucu ortaya çıkar.

Çocuk felci en çok ilk iki yaştaki çocukları etkilerse de bağışık olmayan her yaştaki insanda görülebilir. En çok rastlandığı dönem önümüzdeki yaz aylarıdır.

Felçler genellikle bacaklardan başlayıp, yukarı doğru ilerler ve asimetriktir. Yani aynı ekstremitede bazı kaslar felçli iken, bazıları sağlamdır. Duyu bozuklukları genellikle olmaz. Kol ve bacak kaslarının dışında bazı hastalarda diafram ve göğüs kaslarının tutulmalarına bağlı solunum yetmezliği ve buna bağlı ölümler ortaya çıkabilir.

Etkeni ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi yoktur. Felçlerin gelişmekte olduğu sırada vücudun, kol ve bacakların nötral pozisyonda (kol ve bacaklar hafif bükük, yatar pozisyon) tutulması gerekir.

Solunum kasları ve diafram tutulmuş ise solunum cihazı ile destek uygulanır.

Hastalığın aktif dönemi geçtikten sonra fizik tedavi ve bazı kalıcı felçler için cerrahi yöntemler uygulanmaktadır.

Sabunu unutmayın.

Sadece çocuk felci değil hemen birçok hastalık şu basit ihmalden geliyor. Elleri sabunla yıkamamak. Birtakım ıslak kağıt mendile silip geçmek. Siz siz olun ellerinizi her işten önce ve sonra mutlaka iyice sabunlayın..