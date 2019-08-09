Çocuk büyütürken anneler neden babalardan daha streslidir?

Anne olmak mesaisi hiç bitmeyen meslek edinmektir. Kadınlar aynı anda birçok işe yetişebilirler. Evin temizliğini, ütü, yemek, ailenin günlük programlarını halletme hatta iş hayatında aktif olarak yer almaya kadar birçok zorlu işi tek başına yürütebilirler. Bu yoğun programın içerisine bir de anneliği eklediğinizde kadınların yoğun stresle baş etmek zorunda kalmaları çok normal değil mi?

Tek kelimeyle ‘annelik’

Anneler bebeklerini hissettikleri andan itibaren minik yavrusunu her şeye karşı korumaya başlarlar. ‘Çocuklar düşe kalka büyür’ sözü pek çok annenin kabul edemediği bir düşüncedir. Çünkü ‘süper kahraman’ anneler evlatlarının ne aç kalmasına ne yorulmasına ne de düşüp kalkmasına tahammül edemez. Annelerin sahip oldukları koruyuculuğu ifade etmek gerçekten zor. Evlat ister 1 yaşında ister 41 yaşında olsun anne için hiçbir şey değişmez. Bebeği için ilk yıllarda uykusuz kalan anneler evlatları büyüdükten sonra da uyku sorunları yaşarlar. Neden mi? Çünkü hiçbir anne evladı evden içeri girmeden, yavrusunun karnını doyurmadan rahat edemez. İşte, stres kaynağı olan bütün bu durumları en güzel açıklayacak kelime ise ‘annelik’tir.

Tüm yük omuzlarda

Amerika'da Cornell Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi ve Minnesota Nüfus Merkezi'nde bulunan bilim insanları 'Anneler neden babalardan daha stresli?" konulu bir araştırma gerçekleştirdi. 2010, 2012 ve 2013 yıllarında 12 bin ebeveyni inceleyen bilim insanları, annelerin tüm yükü omuzlarında taşımasından dolayı babalara oranla daha stresli olduğunu ortaya koydu. Anneler ilk iki yıl neredeyse uyurgezer şeklinde dolaşıyor. Bunun yanı sıra bebeğin beslenmesi, temizliği ve ev işleri de hanımların omuzları üzerinde. Bir kadın çalışma hayatının içerisinde aktif olarak yer alması evde ki mesaisi kesinlikle etkilemez. Kısacası anneler evlatlarıyla ilgilenirken aynı zamanda başka işlere de koşturmak zorunda. Bütün bunlara 'annelik' doğası eklenince kadınlar, erkeklere oranla daha stresli oluyor.

Keyifli vakit

Yapılan araştırmada babaların ise evlatlarıyla daha keyifli zaman geçirdiği tespit edilmiştir. Elbette bu annelerin çocuklara zaman ayırmaktan hoşlanmadığı anlamına gelmiyor. Anneler sadece eğlenceli anlarda değil en zor dakikalarda bile evlatlarının yakınında olduğu için…

Anneleri mutlu etmek için neler yapmak gerekir?

Özellikle ilk yıllar anneler için daha zor geçer. Annelerin streslerini hafifletmek, sorumluluklarını paylaşmak ise eşlere düşer. Beyler, eşlerinizin yüzünün gülmesini arzu ediyorsanız sorumlulukları paylaşmanız çok önemli. Hiç değilse ilk birkaç yıl. Bunun için çılgınca şeyler yapmanıza gerek yok. İşten geldikten sonra siz evladınızla ilgilenirken eşiniz biraz uyuyabilir ya da kişisel işlerini halledebilir. İzin günlerinde eşlerinize yardımcı olarak ailecek vakit geçirme süresini arttırabilirsiniz.

İster stresli ister sakin geçsin annelik bu dünyadaki en güzel meslek…