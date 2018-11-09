Çocuk bu, ortalıkta bırakırsanız yutar

Çok dikkatli olunmalı. Bir obje ellerindeyken konuşmaya, gülmeye, ağlamaya, oynamaya ve koşmaya devam edebilirler. Üstelik bu esnada ağızlarındaki yabancı cismi yutabilirler veya nefes borusuna kaçırabilirler. Yabancı cisim yutma bazen solunum durmasına sebep olarak çocuğun ölmesine bile yol açabilir. Bu her yaş çocukta görülebilir ancak en sık 0 ile 3 yaş arası çocuklarda görülmektedir.

Yabancı cisimler genellikle boncuk, nazarlık, küçük oyuncak parçaları, demir para, toplu iğne, düğme, çekirdek leblebi, fındık, fıstık, nohut, mısır, karpuz çekirdeği ve çeşitli gıdalar olabilmektedir.

Bu yüzden 3 yaş altındaki çocuklara kuru yemişler verilmemeli, ufak nesneler ortalıkta bırakılmamalıdır.

Yine çocuk yemek yerken koşmamalı ve oturmalıdır. Yemek yerken güldürmemeli veya ağlatılmamalıdır. Çocuklar yabancı cisim yuttukları zaman, bu cismin gidebileceği iki yol vardır: Yemek borusu ve nefes borusu

ÖZELLİKLE PİL YUTMA

Uzmanlar lityum pillerin laptop'larda, iPad'lerde, uzaktan kumandalı araba anahtarlarında, hesap makinelerinde, kameralarda, tartılarda, dijital termometrelerde ve müzikli tebrik kartlarında bulunduğunu belirtiyor.

Uzmanlar ebeveynlerin bu tarz aletlerde kullanılan pillerin kapaklarını çocuklarının açamayacağından emin olmaları gerektiğini söylüyor.

Dünyada bebeklerin pil yutması sebebiyle acillere müracaat günde 16'dan fazla..

Yemek borusuna kaçan yabancı cisimler genellikle hayatı tehdit eden bir tablo oluşturmazlar. Yabancı cisim yutulup mideye gitmişse bağırsaklar yolu ile 24 saat içinde kakası ile dışarı atılır.

Ancak cisim yemek borusuna takılmış ise çocukta yutma güçlüğü, aşırı salya oluşması, kusma, öksürük, morarma ve nefes güçlüğü gibi belirtiler görülür.

Yutulan mıknatıslar ve piller sindirim sisteminde bazen bağırsak delinmelerine sebep olabilirler. Kimi zaman da yabancı cisimler sindirim sisteminin herhangi bir bölgesine takılıp, bağırsak düğümlenmesine sebep olabilirler. Solunum sistemine giden yabancı cisimler ise çok büyük tehlike oluşturur.

Nefes borusu tehlikeli

Gırtlakta veya nefes borusunda tıkanmaya neden olan bir yabancı cisim, çocuğun nefesini alamayacağından ötürü ani ölüme yol açabilir. Çocuk yuttuğu bir yabancı cisimden dolayı nefes almaya çırpınıyorsa, ıslığa benzer sesle soluyor ve morarıyorsa bu cisim görülüyorsa parmakla çıkarmaya çalışın.



Eğer yabancı cisim görülemiyorsa çocuğu üst bedeni aşağı gelecek şekilde dizimizin üzerine yatırıp, aşağı sallandırır pozisyonda elinizin ayasıyla sırtına iki kürek kemiğinin arasına vurursanız çocuk yabancı cismi öksürerek fırlatacaktır.

Daha sonra çocuğu sırt üstü yatırarak yabancı cismi parmağınızla ağzından çıkarın. Eğer çocuk bir yaş üzerinde ise çocuğun arkasına dolanarak ve her iki elinizi üst üste koyarak, mide bölgesinden diafragmaya doğru ani baskı yapabilirsiniz.

Solunum sistemine kaçan yabancı cisimler bazen solunum sisteminin herhangi bir yerinde takılı kalabilirler.

Böyle çocuklarda inatçı öksürük, ateş, zatürree, kilo kaybı gibi belirtiler görülür.

Bu çocuklarda teşhis, akciğer grafisi ile konur.

Tedavi ise çocuğa anestezi altında bronkoskopi yapılarak sağlanır.