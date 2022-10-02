Çocuk beslenme çantasına ne konur? İşte cevabı...

Okul çağında beslenme, yaş, cinsiyet, fiziksel aktiviteye göre değişkenlik gösterse de büyüme ve gelişme çağındaki çocukların enerji, protein, yağ, karbonhidrat düzeyleri belirlenmelidir. İhtiyacı olan vitamin ve minerallerle birlikte çocuğun beslenme çantası hazırlanmalıdır. Çoğu anne her gün çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağına karar veremiyor. Hem çocukların seveceğini, ilgisini çekeceği hem de onlar için sağlıklı yiyecekler konulmalıdır.

Okul çağındaki çocuklar, beslenme yetersizliğinden en çok etkilenen yaş grubudur. İlerki yaşlarda görülen çoğu hastalığın sebebi çocukluk çağındaki yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanır. Yani bu yaş grubundaki çocuklar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırsa hem obezite riskini önleriz hem de büyüme ve gelişmesine olumlu katkıda bulunuruz.

Beslenme çantası nasıl hazırlanır?

Her besin grubundan yiyecek tüketmesi çok önemldir.

Beslenme çantasında değişiklik yapmak çocukların ilgisini canlı tutacaktır ve hoşuna gidecektir.

Kış mevsiminde çocukların bağışıklık sisteminin düzenlenmesi için C vitamini şarttır.

Sebze ve meyveleri mevsimine göre tüketmek önemlidir.

Çocukların enerji ihtiyacını karşılamak için kuru yemişler de ekleyebilirsiniz.

Ev yapımı hamburger çocuklar için cezbedicidir. Hamburgerin ekmeğini tam buğday alarak içerisine köftesini evde hazırlayıp bol yeşilliklerle (marul gibi) doldurarak sağlıklı hamburger menüleri hazırlayabilirsiniz.

İçecek olarak çocuklara hazır limonata, meyve suyu değil de kendiniz evde sıkılmış taze meyve suları hazırlayarak yanlarında götürmelerini sağlayabilirsiniz.

Meyve yemeyi sevmeyen çocuklar için ev yapımı meyveli kekler de beslenme çantası için alternatif yiyeceklerdir. Bu sayede çocuğa meyve alışkanlığı da kazandırabilirsiniz. Ancak birçok ebeveyn kek koyalım dediğimizde marketlerdeki hazır keklerden çocukların yanında göndermektedir. Katkı maddesi içeren bu kekler sağlıklı değildir.

Beslenme çantası önerileri

Pazartesi

Ev yapımı az yağlı börek veya poğaça

Ayran

Meyve (elma, portakal veya kuru üzüm)

Salı

Haşlanmış yumurtalı sandviç

5 adet zeytin

Taze sıkılmış meyve suyu (şekersiz – en fazla 250 ml)

Çarşamba

Peynirli tost veya sandviç

Ayran

Çiğ sebzeler (domates, salatalık, havuç gibi)

Perşembe

Ev yapımı kek

Süt

Meyve (muz, kuru kayısı gibi)

Cuma

1 kibrit kutusu peynir – tam buğday ekmeği

Çiğ sebze

Süt

Süt, ekmek tahıl, sebze meyve, yağ gruplarına dikkat edilmeli.

Sütün kakaolu veya meyveli değil, sade olmasına özen gösterilmeli.

Çocuğu abur cubur ya da sağlıksız beslenmeye özendirecek çikolata gibi yiyecek bulunmamalı.

Kafeinli içeceklere dikkat edilmeli. Kafeinsiz, kalsiyum içeren içecek bulunmamalı.

En önemlisi de ‘su’ içme alışkanlığı kazandırılmalı. Çocuğa su içmenin önemini anlatarak onların her saat başı 1 bardak su içmesi sağlanmalı.



