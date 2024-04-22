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Yerel Çocuk bayramında Kocaeli'de ücretsiz ulaşım
Yerel

Çocuk bayramında Kocaeli'de ücretsiz ulaşım

Yeniakit Publisher
2024-04-22 13:01:00 -
Çocuk bayramında Kocaeli'de ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolcu taşıma kararı aldı. 23 Nisan Salı günü belediyenin otobüsleri, tramvay ve deniz ulaşımında vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir belediyesince yapılan açıklamada 200, 250, 250G ve 700 nolu hatlarda ise binişler ücretli olarak devam edileceği duyuruldu.

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