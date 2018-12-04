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Çocuğunuzun odasını düzenlerken...

Evinizde çocuğunuz için hazırlayacağınız ya da hazırda kurulmuş bir çocuk odanız var ise, bu satırları dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz.

04 Aralık 2018 Salı 19:17
Çocuğunuzun odasını düzenlerken...

Birbirine uyum gösteren, çocuğunuzun oyun, eğitim ve diğer faaliyetlerine yardımcı olacak eşyaların seçimi içine girmelisiniz. Çocuk odası dekore edilirken, ileriye yönelik 5 ila 10 yıl gibi bir süre düşünülerek hareket edilmeli. Çocuğun odası bebeklikten başlayarak onun ruh dünyasını da şekillendirecektir.

Renklerinden tutun da, oyuncaklarına ve duvarına asılmış levhalara, resimlere kadar her şey, onun geleceğinde çok derin etkiler bırakır.

Her şey çocukluktan başlar..

Hal böyleyken bebeğinizin başucunda bir sade, net ama zarif bir “Lafz-ı Celâl” levhası asmalısınız. O levha okuma çağına geldiğinde daha bir başka biçimiyle masasının duvarında olabilir meselâ..

Bir levha sizin akledemiyeceğiniz kadar geniş bir geleceğin ufkunu aydınlatacak, çocuğunuzun ruh eğitimine ebedî harcı atmış olacak..

Boşuna denmemiştir, “İnsan 7’sinde ne ise, 70’inde de o dur..” Önemli olan 7’sinde özü sahiplenmesine zemin hazırlamakta..

Öte yandan çocuk odasının döşenmesinde, eğer imkanlarınız varsa bile asla abartıya kaçmamalısınız. Mobilyaları da dahil basit bir tasarım ve modeller kullanmaya özen gösteriniz. Söz gelimi aşırı pahallı ya da üst düzey kalitelerde üretilmiş, farklı alanlarda kullanılması gerekirken oraya konulmuş bir giysi dolabı veya çalışma masası, oyun alanları gibi mobilyalar kullanılmamalı.

Ayrıca çocuk odasında kenar ve köşeleri sivri eşyalar olmamalı. Duvar kaplamaları veya boyası da basit olmalı. Çocuk 10-12 yaşlarında iken kendi istediği deseni görmek isteyebileceğinden tekrar değiştirilebilmeli. Hatta öyle duvarlar olsun ki, istediği gibi çizip, boyayıp karalayabilsin. Kolayca silinip, temizlenebilsin..

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:17
  1. çocuk odası dekorasyonu
  2. çocuk odası nasıl olmalı

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