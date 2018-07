Çocuğunuzun bağışıklık sistemin güçlendirmek için bunları yapın

Çocuklarımızı hastalıklardan korumak için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek içi sizler için sıraladığımız yolları takip edebilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZUN BESLENME DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIN

Bağışıklık sistemini bloke eden yiyeceklerden kaçınarak, bağışıklığı güçlendirici gıdalara yüklenerek, çocuğunuzun sonbahar ve kış mevsimlerini sağlıklı geçirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Şekerin bir kısmını, meyve sularının ve sodaların tümünü yok edin (Haftada birkaç kez içinde biraz meyve olan ev yapımı sebze suları içirmenizde sakınca yok).

Çocuğunuzun tıkanmasına ya da balgam üretmesine sebep oluyorlarsa, süt ürünlerinin çoğundan kurtulun (süt, peynir, yoğurt).

Yeşil yapraklı sebze ve dutsu meyve (ahududu gibi) tüketimini artırın. Çocuğunuzun her öğünde 2 porsiyon sebze ya da taze meyve tükettiğinden emin olun.

Çocuğunuzun her öğünde yüksek kalite protein (fasulye, yağsız et, balık, tavuk eti) ve yağ (zeytinyağı, hindistancevizi yağı, avokado) tükettiğinden emin olun.

DÜZENLİ OLARAK ÇİNKO ALMASINI SAĞLAYIN

Çinko, ıstakoz, sığır eti ve kuzu etinde bolca, fasulye, balkabağı ve kajuda ise biraz daha az bulunan ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir mineraldir. 5 ay boyunca düzenli tüketmek, viral enfeksiyon – özellikle de soğuk algınlığı – ve antibiyotik kullanımı riskini düşürür. Yaşı büyük çocuklara, aromalı pastiller halinde, küçüklere ise sıvı formunda kolaylıkla verebilirsiniz. Yaşa göre önerilen günlük dozlar şu şekildedir:

6 ay-3 yaş, günlük 2-3 mg

4-8 yaş, günlük 5 mg

9-13 yaş, günlük 8-10 mg

14-18 yaş, günlük 10-15 mg

Her gün C vitamini almasını sağlayın

Yapılan araştırmalara göre, her gün önlem olarak 1000 mg C vitamini alan çocukların soğuk algınlığı semptomlarında %13 oranında düşüş görülüyor. Günde 3 kez, öğünler eşliğinde alınan 250-500 mg C vitamini yeterlidir.

HER GÜN PROBİYOTİK KULLANMSASINI SAĞLAYIN

Kış mevsiminde, probiyotik kullanımının – özellikle de laktobasil – soğuk algınlıklarını, ateş, öksürük, burun akması ve antibiyotik kullanımını azalttığı bilinmektedir. Küçük çocuklar için toz ya da sıvı formunda, yoğurt gibi gıdaların içerisine saklayabileceğiniz, laktobasil içeren bir marka bulun. 12 yaşından büyük çocuklar ise yetişkin probiyotikleri kullanabilirler.

GÜNLÜK D3 VİTAMİNİ ALMALARINI SAĞLAYIN

D vitamini bağışıklık sistemini destekler ve sağlık için genel olarak önemlidir. Kış mevsiminde, genellikle kapalı alanlarda vakit geçirildiğinden daha az vitamin almaya meyilli oluyoruz; güneş, ana kaynaklarından biri ne de olsa. Bu yüzden sonbahar aylarında takviyeye başlamak gerekiyor. 1 yaşından küçük tüm bebeklere ise tüm yıl boyunca D vitamini takviyesi yapmak gerekiyor.

DOZ:

1 yaşından küçük bebekler, günde 400 birim

1-5 yaş, günde 500-1000 birim

5-10 yaş, günde 1000 birim

10 yaş üstü, günde 1000-2000 birim

Haftada iki kez salin (tuz çözeltisi) ile burun temizliği yapın

Burun yolundan salin çözeltisi kullanmanın, çocuklarda solunum yolları enfeksiyonlarını ciddi ölçüde azalttığı bilinmektedir. Küçük bebeklerde zor olsa da 4 yaşından büyük çocuklarınızla deneyebilirsiniz. Eczanelerde satılan salin yıkama takımları oldukça kullanışlıdır. Haftada 2-3 kez yapılması gerekiyor.

HAFİF ŞİFALI BİTKİLER KULLANIN

Çocuklarda soğuk algınlığını önleyebilmek için günlük olarak kullanabileceğiniz şifalı bitkiler nelerdir? İşte size birkaç tavsiye

Ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendirir, solunum enfeksiyonları ve bronşit riskini düşürür. 2-5 yaş arası çocuklarda önerilen günlük doz, 7,5 ml’dir; yani yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar. 6-11 yaş arası çocuklarda ise günlük 10 ml ya da 2 çay kaşığı yeterlidir. Aynı doz 12 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde de kullanılabilir.

Andrographis adındaki bir diğer şifalı bitkinin ise bağışıklığı güçlendirdiği, solunum yolu enfeksiyonlarını azalttığı ve kaçınılamadığında sürelerini azalttığı bilinmektedir. Soğuk algınlığından korunmak için genelde 5 gün boyunca günlük 50-200 mg yeterli olmaktadır.