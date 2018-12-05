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Çocuğunuzu siber zorbalıktan korumak için tavsiyeler

Akran zorbalığı sıkıntısı ile baş etmeye çalışılırken şimdi de siber zorbalık ortaya çıktı. İşte siber zorbalıkla başa çıkmak için öneriler…

05 Aralık 2018 Çarşamba 21:45
Çocuğunuzu siber zorbalıktan korumak için tavsiyeler

Siber zorbalık son yıllarda yayılan ciddi bir tehlike. 6-7 yaşındaki çocukların bile bir şekilde telefontablet, bilgisayar kullandığı günümüz koşullarında siber zorbalık mağduriyeti çoğu zaman çok erken yaşlarda başlıyor.

1- ÇOCUĞUNUZLA KONUŞUN

Çocuğunuz mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya, interaktif oyunlar gibi uygulamaları kullanmaya başlamayacaksa eğer kullanmadan önce onunla bir konuşma yapın. Çocuğunuzu siber zorbalık hakkında uyarın. Bu konuşmayı yaparken, çocuğunuzun sizinle zorbalık konusunda konuşmanın zor olabileceğini kabul edin ve buna göre davranın. Ona rahatsız edici bir konuşmayı size rahatlıkla anlatabileceği güvenini verin. Her şeyden önce, çocuğunuz herhangi bir siber zorbalık yaşadığında, onu desteklemek için orada olduğunuzu bilmesini sağlayın. Aynı zamanda, kendileri siber zorbalık davranışları sergilerse, bunun olası sonuçlarını ona analtın. Hiç kimsenin zorbalığa maruz kalmayı hak etmediğini açıklayın.

2- KURALLARI SİZ KOYUN

Çocuğunuz için fiziksel dünyada nasıl kurallarınız varsa, sanal dünyada da kuralları siz belirleyin. Onların güvenliği için sanal dünyalarını siz kontrol edin. Çocuğunuza güvenlik kurallarını öğretin. Sanal arkadaşlarıyla e-posta veya sosyal medya şifrelerini paylaşmaması gerektiğini öğretin. Çevrimiçi paylaşılması ve paylaşılmaması gerek konularda onlara bilgi verin. Çocuğunuzun bilmediği kişileri "arkadaş" edinip edinemeyeceğini, çocuğunuzun telefon/tablet/bilgisayar gibi teknolojik aletleri kullanma saatlerini ve bu aletleri tek başınayken kullanıp kullnamayacağının sınırlarını siz belirleyin.

3- TAKİPTE KALIN

Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarının, e-posta adreslerinin ve diğer tüm platformdaki şifrelerini bilin ve ne yaptıklarını takip edin. Bu takipden çocuğunuzu haberdar edin. İnternet servis sağlayıcınızın size sunduğu ebeveyn kontrol seçeneklerini inceleyin. Çocuğunuzun sanal hayatının, yaşamına ne gibi bir etkisi olduğunu takip edin. Değişen teknolojiye ayak uydurun. Çocuğunuz olgunlaştıkça, kuralları yaşlarına uygun şekilde düzenleyin. Ebeveyn olarak çocuğunuzun sanal yaşamını bilmek sizin sorumluluğunuzdadır. Çocuğunuzla sürekli ve açık bir iletişim halinde olmanız siber zorbalığı engelleme konusunda en iyi yoldur.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 21:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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