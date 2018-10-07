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Çocuğunuzu obeziteden korumak için...

Çocuğunuzu tıkınmaktan korumazsanız; onun yetişkinliğinde kansere yakalanma riskinin sorumlusu olursunuz.

07 Ekim 2018 Pazar 19:56
Çocuğunuzu obeziteden korumak için...


Çocukluk çağı obezitesi önümüzdeki yılların en büyük sağlık sorunlarından biri olacak gibi görünüyor. Günümüzün balık etli çocukları büyük ihtimalle geleceğin obez bireyleri olacak.

Bu konuya çok önem vermek gerekiyor. Ister bebek ister çocuk ister ergen olsun her zaman doğru alışkanlıkları çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor.

Birçok ebeveyn, çocuğunun gittikçe şişmanlaması karşısında kendini çok çaresiz hissediyor. Çocuğunun zayıf olabilmesi için işe nereden işe başlayacağını bilmiyor.

Çoğu zaman çocuğun özgüvenini kırıcı ve suçlayıcı cümleler bile kurulayabiliyor anne ve babalar. Ancak lütfen burada durun; çünkü çocuğunuz şişmansa burada suçlu çocuk değil sizsiniz!

Çocukluk çağı obezitesinde hormonal düzensizlikler erişkinlerdeki kadar suçlu değil.

Bir çocuk şişmansa genelde sorun yanlış yemekten kaynaklanıyor.

Çocuğunuz şişmansa işte yapacaklarınız:

1) Çocuğa yemesi konusunda asla ısrar etmeyeceksiniz.

2) Çocuğu yemekle baş-başa bırakmayacaksınız.

3) Evdeki abur-cubur çekmecelerini boşaltacaksınız.

4) Öğün atlamamaya özen göstereceksiniz.

5) Çocuk yemek istediğinde hemen yok demeyeceksiniz, daha düşük kalorili yiyeceklerle onu oyalayacaksınız.

6) Evde onun hoşlandığı yüksek karbonhidrat ve yağ içeren (patates kızartması, pilav, makarna, kek, kurabiye vs.) yemekler yapmayacaksınız.

7) Restoran ve fast-food merkezlerinde yemek yeme sıklığını azaltacaksınız.

8) Çocuğunuzu hareket, spor konusunda teşvik edeceksiniz.

9) Yemek yeme ihtimali yüksek olan yerlere (doğum günü, yemek davetleri gibi) biraz geç götüreceksiniz. Evden çıkmadan 1 bardak ayran ve su içereceksiniz ki, orada çok saldırmasın. Evde orada yiyebileceği alternatif yemekler konusunda ön konuşma yapacaksınız.

10) En önemli ana fikir “ÇOCUĞUNUZU TIKINMAKTAN KORUYACAKSINIZ”.

Çocuklarınızı kesinlikle uzak tutacağınız yiyecekler

Genel olarak bütün paketli ve uzun ömürlü yiyecekleri bu kapsama alabiliriz. Hazır meyve suları, cipsler, şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, pastane ürünü pastalar, açmalar, poğaçalar, börekler, hazır paketli dondurmalar, kıyma kebaplar, hazır köfteler...

ÇocukLarınıza gönül rahatlığı ile her gün yedirmeniz gereken yiyecekler

1 yumurta (mümkünse haşlanmış-kayısı kıvamında), her gün 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir, günde 3 su bardağı günlük süt veya ev yapımı yoğurt, 2 adet meyve (mevsiminde ve mümkünse ikindi ara öğününde), ev yemeği (kıymalı sebze yemeği veya ızgara anne köftesi veya et, tavuk, balık), günde 3-4 dilim ekmek ya da ekmek yerine ana yemeğin yanına 2 yemek kaşığı kadar pilav veya makarna koyabilirsiniz. Çocuğunuz çorba içiyorsa ayrıca ekmek yedirmeyin. Kısacası evde kendiniz hazırladığınız mevsiminde taze yiyeceklerle çocuğunuzu besleyin.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 19:56
  1. çocuk
  2. sağlıklı beslenme
  3. obezite

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