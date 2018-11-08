THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Çocuğunuzu 2 yaşına kadar teknolojiden uzak tutun!

Uzman Klinik Psikolog Özlem Kelle,"Yaz tatilinde okulların kapanmasıyla akıllı telefon, tablet, televizyon gibi uyaranlarla daha fazla vakit geçirme söz konusu olabilir. Çocuğunuz iki yaşına gelene kadar onu bu uyaranlarla temas edeceği ortamlardan uzak tutun. Yaşça büyük çocuklar için de bu uyaranlar zihinsel gelişimi olumsuz yönde etkileyeceğinden bir sınırlandırma gerekir."

08 Kasım 2018 Perşembe 17:58
Çocuğunuzu 2 yaşına kadar teknolojiden uzak tutun!

Uzman Klinik Psikolog Özlem Kelle, çocukların kişiliklerinin oluştuğu süreçte yetişkinlerin desteğine ve yönlendirmelerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. Ebeveynler, ancak çocuklarıyla geçirdikleri kaliteli zaman sayesinde onları gözlemleyebilir, ihtiyaç ve ilgi alanlarını keşfedebilirler. Psikolog Özlem Kelle ebeveynlerin, ancak bu sayede doyum sağlayabilecekleri bir yaşama sahip olmaları için çocuklarına gerekli yönlendirmeleri yapabileceğini belirterek şu önerilerde bulundu; "çocuğunuzla birlikte gerçekten keyif alarak geçirdiğiniz zamanın onun zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim alanlarının tümü için gerekli olduğunu unutmayın. Birlikte geçireceğiniz kaliteli zaman ve yapacağınız aktiviteler için bazı önerileri şu şekilde sıralayabiliriz:   

OYUN, ÇOCUK İÇİN KEŞFETME VE ÖĞRENME ARACIDIR

Oyun her yaş çocuk için kendini ifade etme, keşfetme ve öğrenme aracıdır. Çocuğun oynadığı oyunlara katılmak, öğrenme ve keşfetme sürecine katkıda bulunmak demektir. Örneğin; pahalı bir oyuncak almak yerine çocuğunuzla beraber ufak tefek malzemelerle kendi oyuncağını oluşturmasına yardımcı olmak, onun merak duygusu ve keşfetme ihtiyacını karşılarken birlikte bir ürün ortaya koymak ise sizle olan ilişkisini güçlendirir.   

Kitaplar çocuğun zihinsel gelişimini destekleyen en önemli kaynaklardandır. Çocuğunuza küçük yaşta resimli kitaplarla başlayıp yaşı ilerledikçe kapasitesine uygun kitapların olduğu bir ortam sağlayın. Sizi rol model olarak gören çocuğunuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için ailecek kitap okuma saatleri düzenleyin.   

Özellikle yaz tatilinde okulların kapanmasıyla akıllı telefon, tablet, televizyon gibi uyaranlarla daha fazla vakit geçirme söz konusu olabilir. Çocuğunuz iki yaşına gelene kadar onu bu uyaranlarla temas edeceği ortamlardan uzak tutun. Yaşça büyük çocuklar için de bu uyaranlar zihinsel gelişimi olumsuz yönde etkileyeceğinden bir sınırlandırma gerekir. Çocuğunuzun bu uyaranlarla geçirdiği süre konusunda net bir sınır çizin. Bu sürenin günde 1 saati geçmemesine özen gösterin ve sınırlarınız konusunda tutarlı olun.   

ÇOCUĞUNUZA ALTERNATİF AKTİVİTELER KONUSUNDA DESTEK OLUN

Çocuğunuza alternatif aktiviteler bulma konusunda destek olun. Örneğin, sınırlama getirdiğiniz tablet oyunu elinden alınan çocuk kendini boşlukta hissedebilir. Keyif aldığı başka bir şey bulamayınca tableti geri almak için sizinle çatışabilir, direnebilir. Tablet oyunu yerine sunduğunuz yüzme, bisiklete binme, enstrüman çalma, doğa keşfine çıkma gibi alternatiflerle hem çocuğunuzu desteklemiş hem de kendi sınırlarınızı güvence altına almış olursunuz. Ayrıca sporun çocuğun fiziksel gelişimine katkıları olduğu gibi zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini de desteklediğini unutmayın. Çocuğunuzu enerjisini atabileceği, kendisinin de tercih edeceği ve keyif alacağı bir spor aktivitesine yönlendirin. Çocuklarımıza çocukluk sürecinde sunduğumuz ortam ve imkanlar, yaşamın ilerleyen aşamalarında kendine yetebilen yetişkinler olmalarının temelini oluşturur. Onlarla geçireceğimiz kaliteli zaman onları tanımamızı ve anlamamızı sağlarken ihtiyaçları olan yönlendirme desteğimizin de sağlıklı ve gerçekçi bir zemine dayanmasını sağlar. Bu sayede çocuğun gelişimini desteklerken ebeveynlik doyumunu da sağlamış oluruz."  

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:58
  1. çocuk gelişimi
  2. Teknolojinin Zararları
  3. çocuk eğitimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kış akciğerleri tehdit ediyor
    1. Kış akciğerleri tehdit ediyor
    2. Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı..
    3. Maydanozun vücudumuza olan büyük etkisi!
    4. Kestane balı ve tarçın müthiş bir ikili
    5. Burun tıkanıklığına yol açan nedenler..
    6. Bebeğinizin gözleri güneşe karşı..
    7. Rusya, yeni stratejik silahı duyurdu!..
    8. İşte Rusya'nın yeni 'stratejik' silahı
    9. Türkiye ABD'deki saldırıyı kınadı
    10. Gebelikte uyku soruna yaşayan anne..
    11. Bakıyorsunuz iyi... Peki, okuyor..
    12. Beşiktaş-Sivasspor maçı saat kaçta,..
    13. Sokaklarda yaşayan vatandaşa belediye..
    14. Olaylı derbi sonrası ceza yağmuru!..
    15. Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı!..
    16. İngiliz devi Galatasaray'ın bedavaya..
    17. Tarihi kuleye zarar veren 3 kişiye..
    18. Rus gazını Türkiye'ye taşıyacak dev..
    19. Fenerbahçe-Alanyaspor maçı saat kaçta?
    20. Elektrikte yüzbinlerce kişiye müjde!..
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...