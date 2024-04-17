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Sağlık Çocuğunuzda bu belirtiyi ihmal etmeyin
Sağlık

Çocuğunuzda bu belirtiyi ihmal etmeyin

Yeniakit Publisher
2024-04-17 18:09:00 -
Çocuğunuzda bu belirtiyi ihmal etmeyin

Uzman isim, uzman isim çocuklarda yere basmada ve yürümede zorluk görülmesi durumunda kesinlikle vakit kaybedilmemesi gerektiğini ifade etti.

Son günlerde sık sık miyozit (kas iltihabı) vakasıyla karşılaştıklarını belirten Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Açıkgözoğlu, çocuğun yürümesine engel olan, dolayısıyla anne babaları kaygılandıran bu hastalık konusunda bilgi verdi.

“Kalıcı hasara yol açmaz”

Anne babalara “panik yapmayın” mesajı veren Açıkgözoğlu, şunları söyledi:

“Miyoziti dediğimiz kas iltihabı; akut selim çocukluk çağı hastalığıdır. Viral üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının görüldüğü prodromal (başlangıç) döneminden 1 ile 5 gün sonra görülür. Çocuklarda ani başlayan; yürümede güçlük, yürüyememe, baldır ağrısı şikayeti başlar. Şikayetlerin başlamasından sonraki 5-8 gün içinde de gerileyerek düzelir. Ağrı özellikle yataktan kalktıktan sonra (uzun istirahat sonrası) belirgindir. Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında görülen bu kas ağrıları en sık influenza enfeksiyonu sonrasında olur. Çocukluk çağı selim akut miyozitinde hastalarda ciddi serum CK dediğimiz kas enzimi, vücutta yüksek miktarda bulunur. Çocuklarda birden ayak üzerine basamama, ayakta duramama ve yürüyememe şikayetleri olur ve bu durum aileleri son derece endişelendirir. Aileler, çocuklarındaki bu durumun kalıcı hasara yol açmadığını, böyle bir durumla karşılaştıklarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini bilmelidir. Tedavide çocuğun hastaneye yatırılması, tam iyileşmesini izlemeyi amaçlayan destekleyici tedavi ve takip yeterlidir.”

“Aşı, komplikasyon riskini azaltıyor”

Influenzadan korunarak enfeksiyon sonrası miyozitten göreceli olarak korunmanın mümkün olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Açıkgözoğlu, “İnfluenza aşısının influenza enfeksiyonuna bağlı komplikasyon riskini azalttığı bilinmektedir. Bu bilgiye dayanarak teorik olarak influenza aşısının selim çocukluk çağı viral miyozit insidansını azaltacağı düşünülebilir. Her yıl mevsimsel grip (influenza) aşısını yaptırarak kış ayını korunarak geçirebilirsiniz. Ayrıca, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için çocuklarımıza el hijyenini öğretmeli, salgın dönemlerinde kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalıyız. Unutulmamalı ki bir hastalığa yakalanıp o hastalığın tedavi edilmesindense o hastalıktan korunmak en doğru seçenektir” diye konuştu.

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