Çocuğunuz zeki olsun istiyorsanız...

Uzun süre anne sütü almış bebeklerin daha az hastalandıklarını gösteriyor. Hastalıklardan korunma emzirme süresi uzatıldıkça daha da bariz oluyor görülüyor. Bebekler hasta olsalar bile daha hafif atlatıyor. Sadece emzirme süresince değil, bebeğin hayatının ileri yaşlarında çıkabilecek hastalıklarından da koruyucu.

Solunum hastalıklarında 4 ay sadece anne sütü alan bebeklerde hastaneye yatış % 72 azalıyor. Emzirme 6 ayı geçtiyse zatürre riski 4 katı daha düşük. Orta kulak enfeksiyonu 3 aydan fazla sadece anne sütü alanlarda % 50 daha az! Anne sütü almış bebeklerde ishaller de% 63 azalıyor..

Anne sütü sebepsiz beşik ölümleri, alerji, çölyak, obezite, diyabet gibi birçok hastalıktan korunmada önemli avantaj sağlıyor. Uzmanlar, lösemi ve lenfoma gibi çocuk kanserlerinin emzirilen çocuklarda daha az görüldüğünü belirtiyor.

Ayrıca ilkokul çağlarında öğretmenlerin değerlendirmeleri ve zeka testleri, 6 ilâ 12 aydan fazla anne sütü almış çocukların daha başarılı olduklarını gösteriyor.

Oturur durumda değil, yatar durumda emzirmek daha iyidir. Bu durumda bebekle annenin ten teması daha fazla olduğu için bebeğin memeyi kavraması kolaylaştığı gibi anne de daha az enerji harcayarak, yorulmadan bebeğini emzirebilir.

Otururken emzirme esnasında mutlaka sırtınızı bir yere dayayın. Böylece sırt kaslarının dinlenmesini sağlarsınız. Çünkü emzirme esnasında sırt kasları yorulduğu için ağrıya sebep olabilirler. Ayrıca mutlaka ayaklarınızın altına bir tabure alın. Bu da karın kaslarınızın rahatlamasını sağlayacaktır. Bebeğinizi her defasında farklı bir pozisyonda emzirin.