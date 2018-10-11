THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Çocuğunuz zeki olsun istiyorsanız...

Anne sütünü çok emen çocuk daha zeki oluyor...

11 Ekim 2018 Perşembe 15:30
Çocuğunuz zeki olsun istiyorsanız...

Uzun süre anne sütü almış bebeklerin daha az hastalandıklarını gösteriyor. Hastalıklardan korunma emzirme süresi uzatıldıkça daha da bariz oluyor görülüyor. Bebekler hasta olsalar bile daha hafif atlatıyor. Sadece emzirme süresince değil, bebeğin hayatının ileri yaşlarında çıkabilecek hastalıklarından da koruyucu.

Solunum hastalıklarında 4 ay sadece anne sütü alan bebeklerde hastaneye yatış % 72 azalıyor. Emzirme 6 ayı geçtiyse zatürre riski 4 katı daha düşük. Orta kulak enfeksiyonu 3 aydan fazla sadece anne sütü alanlarda % 50 daha az! Anne sütü almış bebeklerde ishaller de% 63 azalıyor..

Anne sütü sebepsiz beşik ölümleri, alerji, çölyak, obezite, diyabet gibi birçok hastalıktan korunmada önemli avantaj sağlıyor. Uzmanlar, lösemi ve lenfoma gibi çocuk kanserlerinin emzirilen çocuklarda daha az görüldüğünü belirtiyor.

Ayrıca ilkokul çağlarında öğretmenlerin değerlendirmeleri ve zeka testleri, 6 ilâ 12 aydan fazla anne sütü almış çocukların daha başarılı olduklarını gösteriyor.

Oturur durumda değil, yatar durumda emzirmek daha iyidir. Bu durumda bebekle annenin ten teması daha fazla olduğu için bebeğin memeyi kavraması kolaylaştığı gibi anne de daha az enerji harcayarak, yorulmadan bebeğini emzirebilir.

Otururken emzirme esnasında mutlaka sırtınızı bir yere dayayın. Böylece sırt kaslarının dinlenmesini sağlarsınız. Çünkü emzirme esnasında sırt kasları yorulduğu için ağrıya sebep olabilirler. Ayrıca mutlaka ayaklarınızın altına bir tabure alın. Bu da karın kaslarınızın rahatlamasını sağlayacaktır. Bebeğinizi her defasında farklı bir pozisyonda emzirin.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:30
  1. anne sütü
  2. anne sütünün önemi
  3. emzirirken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnetin sağlık hikmeti
    1. Sünnetin sağlık hikmeti
    2. DEAŞ'a para topluyorlardı! Yakalandılar
    3. Alkolün bilinmedik zararları
    4. Diyarbakır'da kan donduran cinayet!..
    5. Türk polisinin taktiğini duyan..
    6. ABD’den terör örgütü PKK’ya zırhlı..
    7. Üçüncü Havalimanı biletleri satışa..
    8. Dekorasyon ciddi bir konu
    9. Türk teknik adam konuştu: Fenerbahçe...
    10. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    11. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    12. Teknesiyle denize açıldı, 8 bin..
    13. Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı..
    14. Kızıltepe'deki Kültür Sokağı'nda..
    15. Emzirmek hayati bir sağlık tedbiri
    16. "Suudi Arabistan Başkonsolosu..
    17. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    18. Sinop'ta denizden çıkanlar şoke etti
    19. Erdoğan ve Yıldırım Vietnam Ulusal..
    20. DEAŞ'a büyük darbe! Türkiye..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!