Çocuğunuz pateni çok seviyorsa bunlara dikkat edin!

Yaz mevsiminde çocukların en sevdiği aktivitelerin başında gelen paten, doğru kullanılmadığında kıkırdak hasarına yol açabiliyor. Uzmanlar, ayak bileğini destekleyen, özellikle ayağın içe dönmesini önleyen ve kullanıcının ayak ölçüsüne uygun paten kullanılması uyarısında bulunuyor.

Çocukları ve gençleri harekete yönlendirecek her türlü aktiviteyi önerdiklerini belirten Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, bunlardan birinin de yaz mevsiminin sembolleri arasında bulunan paten olduğunu söyledi. Ancak patenin yanlış kullanılması durumunda özellikle ayak kıkırdaklarında ciddi sorunlar gelişebileceğini vurgulayan Dr. Kaya, paten kullanmanın, kalbin ve kasların çalışmasını sağlayan güzel bir aktivite olduğunu ifade ederek “Paten 30 dakikadan daha fazla kullanıldığı zaman metabolizmayı hızlandırır, kan basıncını düzenler, reaksiyon zamanı ve dengeyi geliştirir, hareket korkusunu azaltır ve cesareti geliştirir. Bununla birlikte bağışıklık sistemini geliştirir, güçlü kemik ve kaslara sahip olmasını sağlar, ayrıca eklem hareketini arttırarak esnekliği geliştirir” dedi.

AYAK İÇE DÖNMEMELİ

Paten kullanımında ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konunun “patenin ayağı nasıl kavradığı ve patenin nasıl kullanıldığı” olduğunu kaydeden Dr. Kaya, paten kullanımı hakkındaki uyarı ve önerilerini şöyle aktardı:

“Bir kişinin kullandığı günlük ayakkabının da, sporcunun spor ayakkabısında da ayak bileğini nasıl kavradığı çok önemlidir. Eğer ayağa arkadan baktığınızda ayak içe doğru dönüyorsa bacak hatta bel eklemleri için tehlike var demektir. Ayağın içe doğru dönmesi ile yürüme tarzı bozulur, bacak kemiğimiz içe döner, uyluk kemiğimiz içe döner, kalça eklemimiz öne doğru şekil alır ve belimizdeki eğrilik artar. Tüm bu değişimler de eklemlerimize binen yükü artırarak yaşla birlikte kıkırdak kaybına neden olacak ürkütücü bir süreci başlatır.

PATEN AYAK BİLEĞİNİ DESTEKLEMELİ

Paten kullanmanın olumlu etkilerinin üzücü sonuçlara dönüşmemesi için elbette ilk kural koruyucu ekipmanlarının mutlak kullanımıdır. Onun dışında, ayak bileğini destekleyen, özellikle de ayağın içe dönmesini önleyen ve kullanıcının ayak ölçüsüne uygun patenin kullanımını sağlamak çok önemlidir. Ayağımızın duruşu bacak şeklimizi belirler. İçe dönük bir ayak bileği tüm eklemler için yaralanmalara zemin hazırlar. Çocuğunuzun paten kullanırken ya da yürürken ayağının içe döndüğünü, dizlerinin arasındaki mesafenin azalıp ayaklarının arasındaki mesafenin arttığını, uyluğunun içe döndüğünü, bacaklarını birbirine sürterek veya oraklama tarzında ya da penguen tarzında yürüdüğünü düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Bacak eklemlerine yönelik düzeltici ve koruyucu egzersizler, ayak bileğinin kontrolü sağlayacak tabanlık kullanımı çocuklarınızın sağlıklı spor yapmasını, ileri yaşlarına sağlıklı eklem ve kıkırdaklarla gelmelerini sağlayacaktır.”