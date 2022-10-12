Çocuğunuz gelecekteki mesleğine hazır mı?

Yeni Akit Ankara

Çocuklar için doğru meslek seçimini sağlamanın en iyi yolu ilgi ve becerileri öne çıkaracak bir yaklaşım. Müziğe ve sanata ilgi duyan bir çocuğu doktor ya da öğretmen yapmaya çalışmak becerilerine ket vurmaktan başkası değil. Becerileri ve sevdiği aktivitelerle yaşamını şekillendirmeye sevk edeceğiniz çocuğun daha mutlu bir birey olacağını unutmamalı. Çünkü maddi düşüncelerle çocuğun hayatını şekillendirmeye çalışmak çocuğun ilerleyen dönemde mutsuz olmasının temelini oluşturuyor.

Çocuğun meslekleri tanımasını sağlayın

Anne ve babaların çocuğuna ‘sen doktor olmalısın’ telkininde bulunması halinde çocuğun o mesleği seveceği düşüncesi oldukça hatalı. Çünkü ebeveynlere düşen görev çocuğu yönetmek değil yönlendirmek olmalı. Doktor, öğretmen, polis ya da mühendis gibi meslekleri tanıyarak bilinçlenen çocuğun kendi hayatını şekillendirecek kararlar alması çok daha doğru bir yaklaşım. Çocuk yaşta bireylerin gelecek için en önemli kararı tek başlarına almaları beklenemez elbette. Ancak bu kararda bir telkinle değil bilinçle hareket etmeleri şart.

Çocuğu özgür bırakmak bazen en iyisi

Çocuğunuzun meslek seçiminde etkili olmaya çalışmak hemen her ebeveyn gibi çocuğunuzla alakalı endişelerinizin sonucu. Ancak bu endişeleri çocuğunuzun yaşamını zindana dönüştürecek bir yaklaşıma dönüştürmemelisiniz. Çocuğunuzu meslek seçimi ve geleceği konusunda bir nebze özgür bırakmanın hem size hem de ona çok iyi geleceğini unutmayın.

Yanlış karar alma endişesinden uzaklaşmak

Anne babaların ‘Ya çocuğum yanlış mesleği seçerse?’ endişesi çoğu zaman sıkıyönetim rüzgârları estirir. Ancak bu durum çocuk için daha da içinden çıkılamaz bir hal alır. Bilinçli bir anne ya da baba olarak çocuğunuzu bilinmezliğe sevk edecek baskıdan uzaklaşmayı ve endişelerinizi bir kenara bırakmalısınız. İletişim kurarak bu problemi çözmek çok daha ideal olan yol.