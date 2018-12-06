Çocuğunuz çok sık hastalanıyorsa…

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, çocuğun gelişimindeki proteinin önemine ilişkin açıklama yaptı. Proteinin vücudunun yapı taşı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yağcı, "Protein, yıpranmış veya hastalık nedeni ile bozulmuş doku bütünlüğünün sağlanması ve sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için proteinler beslenmenin olmazsa olmazıdır" dedi.

BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜK OLAN ÇOCUK SIK HASTA OLUR

Çocuklarda büyüme ve gelişmenin sağlıklı olması için titizlikle protein gereksinimlerinin karşılanması gerekiyor. Protein eksikliği çocuklarda hafif bir zayıflık ve ağır bir fiziksel gelişme geriliğine yol açar. Çocukların bağışıklıkları düşük veya çok düşük oldukları için çok kolay ve sık hasta olup genelde bu hastalıklar ile yaşamak zorunda kalırlar ki bu istenmeyen bir durum.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÜNDE 12 GRAM PROTEİN ALMALIDIR

1 yaşındaki çocuğun büyümesi için günde 12 gram protein alması gerekiyor. Sağlıklı çocuklarda protein gereksinimi yaşlara göre hafif değişiklikler gösterse de genelde 1-1.2 gram. Yani 1 yaşında ortalama 10 kilogram olan bir çocuğun büyümesi için gerekli olan asgari protein günde 10-12 gram.

PROTEİN İHTİYACI BİTKİSEL,HAYVANSAL KAYNAKLI OLMALIDIR

Hayvansal protein ve bitkisel protein kaynaklarını sıralayan Prof. Dr. Yağcı, "Hayvansal proteinler, beyaz ve kırmızı et, kümes hayvanlarının yumurtaları, süt ve diğer süt ürünleridir. Bitkisel olanlar ise; baklagiller ve tahıllarda bulunan proteinlerdir" diyor.

TAVUK ETİNİN BESLENMEYE KATKISI NEDİR?

Tavuk eti ve yumurtasının proteinlerini oluşturan aminoasitler, anne sütü proteinini oluşturan aminoasitlerine çok benziyor. Bu nedenle özellikle yumurta anne sütünden sonra en kıymetli proteindir. Tavuk ve yumurta ülkemizin her yerinde çok kolay ulaşabilinen ve en ucuz protein kaynaklarıdır. Dikkat edilecek husus bu protein kaynakları insan sağlığı açısından riskli olan katkılardan olabildiğince uzak ve doğal olmalı.