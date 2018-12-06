THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çocuğunuz çok sık hastalanıyorsa…

Çocuklardaki protein eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, bağışıklığı düşük olan çocuğun sık hasta olup böyle yaşamak zorunda kalacağını söyledi.

06 Aralık 2018 Perşembe 21:05
Çocuğunuz çok sık hastalanıyorsa…

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, çocuğun gelişimindeki proteinin önemine ilişkin açıklama yaptı. Proteinin vücudunun yapı taşı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yağcı, "Protein, yıpranmış veya hastalık nedeni ile bozulmuş doku bütünlüğünün sağlanması ve sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için proteinler beslenmenin olmazsa olmazıdır" dedi.

BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜK OLAN ÇOCUK SIK HASTA OLUR

Çocuklarda büyüme ve gelişmenin sağlıklı olması için titizlikle protein gereksinimlerinin karşılanması gerekiyor. Protein eksikliği çocuklarda hafif bir zayıflık ve ağır bir fiziksel gelişme geriliğine yol açar. Çocukların bağışıklıkları düşük veya çok düşük oldukları için çok kolay ve sık hasta olup genelde bu hastalıklar ile yaşamak zorunda kalırlar ki bu istenmeyen bir durum.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÜNDE 12 GRAM PROTEİN ALMALIDIR

1 yaşındaki çocuğun büyümesi için günde 12 gram protein alması gerekiyor. Sağlıklı çocuklarda protein gereksinimi yaşlara göre hafif değişiklikler gösterse de genelde 1-1.2 gram. Yani 1 yaşında ortalama 10 kilogram olan bir çocuğun büyümesi için gerekli olan asgari protein günde 10-12 gram.

PROTEİN İHTİYACI BİTKİSEL,HAYVANSAL KAYNAKLI OLMALIDIR

Hayvansal protein ve bitkisel protein kaynaklarını sıralayan Prof. Dr. Yağcı, "Hayvansal proteinler, beyaz ve kırmızı et, kümes hayvanlarının yumurtaları, süt ve diğer süt ürünleridir. Bitkisel olanlar ise; baklagiller ve tahıllarda bulunan proteinlerdir" diyor.

TAVUK ETİNİN BESLENMEYE KATKISI NEDİR?

Tavuk eti ve yumurtasının proteinlerini oluşturan aminoasitler, anne sütü proteinini oluşturan aminoasitlerine çok benziyor. Bu nedenle özellikle yumurta anne sütünden sonra en kıymetli proteindir. Tavuk ve yumurta ülkemizin her yerinde çok kolay ulaşabilinen ve en ucuz protein kaynaklarıdır. Dikkat edilecek husus bu protein kaynakları insan sağlığı açısından riskli olan katkılardan olabildiğince uzak ve doğal olmalı.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Genel Sekreteri, Yemen görüşmelerinden memnun
    1. BM Genel Sekreteri, Yemen..
    2. Halüsinasyon nedenleri nelerdir?
    3. Fenerbahçe-Giresunspor maçından notlar
    4. Kapı kollarını seçerken mobilyanıza..
    5. Çocuğunuz çok sık hastalanıyorsa…
    6. Kartepe'de kar bastırdı! 75 kişi..
    7. Sumak diyabetliler için çok faydalı
    8. 19 Yaş Altı Milli Takımının rakipleri..
    9. Ergenliğe erken girmenin nedenleri..
    10. Bebeklerdeki burun tıkanıklığına ne..
    11. Hangi ülkenin kaç nükleer silahı var?
    12. Sit alanında kaçak kazı yaparken..
    13. Güler misin ağlar mısın! İntihara..
    14. Balığın bu faydalarını biliyor musunuz?
    15. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    16. CHP Buldan teşkilatı istifa etti
    17. Kaynaşlı-Abant kavşakları ulaşıma açıldı
    18. Abonelik sözleşmelerine ilişkin teklif..
    19. Japonya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu..
    20. Valilikten öğrencileri üzecek açıklama
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller