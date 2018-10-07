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Çocuğunuz altını ıslatıyorsa gerçek sorumlu siz olabilirsiniz!

Dikkat! Altını ıslatıyor diye çocuğunuza kızarken bir değil iki kere düşünün...

07 Ekim 2018 Pazar 16:49
Çocuğunuz altını ıslatıyorsa gerçek sorumlu siz olabilirsiniz!


çoğu zaman çocuklarda alt ıslatma, ailevi bir rahatsızlıktır. Anne ve babadan birisinde altını ıslatma öyküsü varsa çocukta yüzde 44, ikisinde birden varsa yüzde 77 oranında altını ıslatma sorunu yaşanmakta..Onun için anne ve babalar çocuklara kızarken biri değil iki kere düşünmelidir. Miniğin derdi belki de anne babadan tevarüs ettiği bir rahatsızlık olabilir.

Çocuklar genellikle üçüncü yaşlarının sonunda çişlerini tutmayı öğrenirler ve 4-5 yaşına gelene dek ara sıra gündüzleri, daha sık olarak da geceleri altlarını ıslatırlar. Yaş ilerledikçe bu oranın düşmesi ve bu yaş döneminin sonunda artık sorunun ortadan kalkması beklenir.

Tuvalet alışkanlığını kazanabilmesi için oluşması gereken kaslarının henüz olgunlaşmamasından dolayı da olabilmektedir.

Anne-babanın geçmişinde geç tuvalet alışkanlığı var ise, çocukta da aynı rahatsızlık görülmektedir, demiştik.

Devamla çocuğun ilgili kasları (sfinkter) olgunlaşmamış da olabilir.

Böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları, belkemiği, merkezi sinir sistemi bozukluklarında da alt ıslatma görülmektedir.

Ayrıca çocuklar aşırı yorgunlarsa ya da yatmadan önce çok sıvı tüketip, tuvalet ihtiyaçlarını gidermemişlerse altlarını ıslatabilirler.

Ancak alt ıslatma stresle de ilgilidir. Bir yakınının ölümü sonrası, okul veya ev ortamında meydana gelen bir değişiklik (okul değiştirme, taşınma, boşanma aileye yeni bir bebeğin katılması vb.) alt ıslatmaya sebep olabilmektedir. Özellikle kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklarda çok rastlanır.

Çocuğun yaşadığı şoklar, kazalar, ilgisizlik, sevgisizlik ya da aşırı sevgi alt ıslatmaya sebep olabilir.

Tuvalet eğitimi konusunda baskı görmüş çocuklarda altlarını ıslatmaktadırlar.

Birkaç hatırlatma

Eğer altını ıslatma sebebi kardeş kıskançlığı ise, çocuklara eşit ilgi gösterilmeli ve aile bireylerinden yardım istenmelidir. Çocuk yapabildikleriyle takdir edilirse, fark edildiğini anlayacak ve duygusal olarak rahatlayacaktır.

Çocuğun anlamayacağını düşünmek, belli etmemeye çalışmak, sorunla ilgili çarpık açıklamalar yapmak son derece yanlıştır.

Düzenli olarak tuvalete gittiğinde ya da altını kuru tuttuğunda övülmeli, çocukla olumlu iletişim kurarak, onun değerli olduğu hissettirilmelidir.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:49
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