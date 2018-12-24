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Çocuğunun gözü önünde karısını öldüren adama müebbet hapis

Kayseri'de tartıştığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:26
Çocuğunun gözü önünde karısını öldüren adama müebbet hapis

Kayseri’de 6 yaşındaki kızının önünde karısını birlikte çalıştırdıkları mobilya atölyesinde 7 bıçak darbesi ile öldüren, iki işçiyi de yaralayan ve bu suçlardan tutuklu yargılanan sanığa mahkemece müebbet hapis cezası verildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın iddianamesinde 23 Şubat’ta Organize Sanayi Bölgesi 43. Caddesi’nde bulunan mobilya atölyesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre şüpheli F.Y.(36) ile resmi nikahlı evli olan 4 çocuk annesi Hatice Y.(34) olay tarihinde 6 yaşındaki kızı S.Y. ile saat:14.00 sıralarında eşiyle birlikte çalıştırdıkları mobilya atölyesindeki yazıhaneye geldi. Şüpheli F.Y. de saat:16.30 sıralarında olay yerine geldi. İki çift arasında para yüzünden tartışma çıktı, F.Y., Hatice Y.’nin çantasını alıp gitmek istedi ancak Hatice Y. engel oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte yanındaki bıçak ile 6 yaşındaki kızının önünde Hatice Y.’yi sırtından 7 bıçak darbesi ile öldürdü. Eşinin öldüğünü anladıktan sonra odadan çıkan F.Y., iş yerinde çalışan E.S.(27) ve H.Y. (28) isimli iki işçiyi de bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Kısa sürede yakalanan F.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık F.Y. (36) ve öldürülen Hatice Y.’nin şikayetçi annesi F.P.(58), babası O.P. (64) ile avukatlar hazır bulundu. Olayda yaralanan mağdur işçiler E.S.(27) ve H.Y. (28) ise duruşma katılmadılar.

 Adli Tıp: Sanığın ceza ehliyeti tam

 Sanık F.Y. hakkında Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan ceza ehliyetinin olup, olmadığının tespiti için raporun geldiği, raporda sanığın ceza ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği mahkeme başkanınca yeniden ifade edildi. Sanık avukatı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu kabul etmediklerini yineleyerek, sanığın olaydan 3 gün önce uyuşturucu madde aldığını ve olaydan günler öncesinde intihara teşebbüs eden sanığın intihar mektubu yazdığını söyledi.

 Duruşma Savcısı verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanığın ‘eşini kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

 Tutuklu sanık F.Y. karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulunca “Bir diyeceğim yok” dedi.

 Olay günü yaralanan işçi E.S.’nin de önceki ifadelerinde olaydan 1 hafta önce sanık F.Y.’nin işyerindeki güvenlik kamerasına ait kabloları söktürdüğü, kameraların 1 haftadır çalışmadığını söylediği ortaya çıktı.

 Mağdur avukatı: Sanığa iyi hal uygulanmasın

Mağdur tarafın avukatı Ahmet Coşkun da duruşmada sanığın olaydan önce kameraları söktüğü, cinayeti tasarlayarak işlediğinden, kamu vicdanı ve bütün mağdur kadınlar adına üst sınırdan sanığın cezalandırılmasını, sanık hakkında iyi hal indirimi yapılmamasını talep etti.

 Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa eşi Hatice Y.’ye yönelik ‘eşini kasten öldürme’ suçundan müebbet, mağdur işçiler E.S.(27) ve H.Y. (28)’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:26
  1. Kayseri
  2. aile içi cinayet
  3. Kadın Cinayetleri
  4. çocuğunun önünde karısını öldürdü
  5. müebbet hapis cezası

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