Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs eden annenin yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddia edilen anne Ezgi K'nin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ezgi K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'nden gelen raporda, sanık Ezgi K'nin atılı suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Faik Saban, sanık Ezgi K'nin çocuğuna ve eşine yazdığı mektupları mahkemeye sunduğunu belirterek, bunları okudu.

Sanık Ezgi K, mektubunda çocuğuna hitaben "Doğum gününde yanında olamayacağım. Siz bunları hiç hak etmediniz. Gelince sana istediğini alacağım. Ne olur beni affet. Böyle olsun istemedim. Seni çok seviyorum. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz verilen sanık Ezgi K, çocuklarını annesiz bıraktığı için mektubu yazdığını belirterek, "Beni affetmelerini istedim. Onlar mağdur oldu." dedi.

Mahkemede, sanığın, eşi Eray K'ye yazdığı mektup da okundu. Mektupta, "9 ay sonra ilk defa karşılaştık. Biz iyi kötü 13 yılı devirdik. Boşansak da ortak çocuklarımız var." sözleri yer aldı.

Sanık Ezgi K, çocuklarını çok iyi gördüğü için eşine de mektup yazdığını söyledi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına yazı yazılarak sanıkla ilgi rapor hazırlanmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmederek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1,5 yaşındaki E.M.K'nin sağlık sorunları nedeniyle annesi Ezgi K. tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü, doktor Hasan Önal'ın yaptığı tetkikler sonucunda çocuğun istismara uğradığının belirlendiği ve bununla ilgili baba E.K'nin uyarıldığı belirtildi.

Baba E.K'nin anneye bu durumu sorması üzerine sanığın 9 Şubat 2019'da polise giderek olayı anlattığı ifade edilen iddianamede, sanığın doğduktan sonra kızına bir türlü ısınamadığı için farklı zamanlarda bebeğinin burnunun, ağzının ve kulağının iç kısımları ile göbek deliğine şırınga iğnesini defalarca batırarak, bu bölgelerden kan gelmesini sağladığını söylediği anlatıldı.

Sanığın, kızının kafa kısmına, gözlerinin alt kısmına, bacaklarına, kollarına ve göğüs kısmına jiletle kesikler yaptığını, kızının koluna ve yanak kısmına şırınga iğnesiyle çamaşır suyu enjekte ettiğini söylediği dile getirilen iddianamede, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda çocuğun kötü muameleye maruz kaldığı ve yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek boyutta olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Ezgi K'nin "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.