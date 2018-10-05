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Çocuğun enerjisi fazla demeyin!

Büyüyünce düzelir, çocuğun enerjisi fazla... gibi sözlerle kendinizi aldatmayın!

05 Ekim 2018 Cuma 17:19
Çocuğun enerjisi fazla demeyin!


Türkiye'de her 20 çocuktan birinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu görülüyor. Hastalık, erkeklerde kızlara oranla 2-6 kat daha fazla. Ayrıca okul çağı çocuklarda görülme sıklığı yüzde 3-5 arasında değişiyor.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB); aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe belirtileriyle ortaya çıkan psikiyatrik bozukluk...

Belirtiler sıklıkla 7 yaşından önce başlıyor ve çocuğun günlük yaşamını etkileyecek boyutta ulaşıyor. Teşhis için, bu belirtilerin akranlarına oranla daha şiddetli düzeyde olması gerekir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların yüzde 20-30'unda sadece dikkat sorunları, yüzde 15'inde sadece hiperaktivite-dürtüsellik sorunları, yüzde 50-70'inde de, yani çoğunda, hem dikkat sorunları hem hiperaktivite-dürtüsellik sorunları görülmekte..

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda beynin ön bölümlerinde ve bu bölümle yakından ilişkili beyin yapılarında normallerden daha düşük kanlanma ve şeker kullanımı ve sonuçta da daha düşük aktivite olduğu belirlendi.

Beynin bu bölümünün kişinin kendini kontrol etmesi, dikkatin yoğunlaştırılması ve sürdürülmesi, isteklerini şartlara göre düzenlemesi ve planlama yapabilmesi gibi önemli görevleri var.. Ancak bu yapının ve işlevsel farklılığın neden meydana geldiği tam olarak bilinmemekte.

BU YANLIŞLARI YAPMAYIN

"Hareketli çocuk zeki çocuktur ", "Enerjisi fazla geliyor, bırakın koşsun", "Büyüyünce düzelir" gibi sözler yanlıştır.

Bu çocukların yaklaşık üçte birinde ileriki yıllarda, alkol-madde kullanım bozukluğu, antisosyal kişilik özellikleri, depresyon ve kaygı bozuklukları görülmüştür.

Ayrıca eğitimle ilgili sorunlar belirgindir. Bu çocukların akademik performansları zamanla düşer ve okul devamsızlığı, sınıf tekrarı, disiplin cezaları gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Yine bu çocukların, ileriki yıllarda yasalarla ilgili daha sık sorun yaşadıkları ve daha fazla trafik kazasına yol açtıkları belirlenmiştir. Özetle DEHB basit, gelip geçici bir yaramazlık veya dikkat dağınıklığı olarak değerlendirilmemeli..

Tedavi edilebiliyor

DEHB, % 80-90 oranında tedavi edilebilir. Tedavide sık olarak kullanılan yöntemler ilaç tedavisi, bireysel eğitim, anne-baba eğitimi, aile tedavisi ve grup tedavisi..

Bugüne kadar yapılmış olan bilimsel çalışmalar, ilaç tedavisinin en etkin tedavi biçimi olduğunu göstermektedir. İlaç tedavisine, diğer tedavi biçimlerinden uygun olanlarının eklenmesiyle daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

DEHB olan çocuklar tedavi görmedikleri zaman ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde başka psikiyatrik bozukluklar açısından daha riskli hale gelirler. Bu psikiyatrik bozukluklar içerisinde, antisosyal davranışlar, alkol-madde kötüye kullanımı, depresyon ve kaygı bozuklukları en sık rastlananlardır.

DİPNOT: Unutmayın bu konuda başvuracağınız hekimler pskiyatristlerdir.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:19
  1. hiperaktivite
  2. hiperaktif çocuk
  3. tedavi

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