Çocuğum ateşlendi diye paniklemek doğru değil

Çocukta ateş kötü müdür? Kötü biliriz ama, çoğu durumda ateş, çocuk için iyidir ve vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olur. O zaman iyisini kötüsünü nasıl ayırdedeceğiz? İşte bildiğimiz doğrusu yanlışı ile ateş:



Çocuklarda her türlü ateş kötüdür.



●Yanlış!

●Doğrusu: Ateş vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirir ve vücudun koruyucu mekanizmalarından biridir. Çoğu ateş çocuk için iyidir ve vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olur.



Yüksek ateş beyinde tahribata yol açar. 40 derecenin üzerindeki ateş tehlikelidir.



●Yanlış!

●Doğrusu: Enfeksiyonlarla birlikte olan ateş beyin tahribatına yol açmaz. Sadece 42.2 derecenin üzerinde ateş beyinde tahribata yol açabilir. Ancak beyindeki termostat sistemi sayesinde mesela sadece kapalı bir arabada kalmak gibi durumlar söz konusu olduğunda ateşin bu dereceye yükselmesi mümkün olabilir.



Herkes ateşe bağlı havale geçirebilir.



●Yanlış!

●Doğrusu: Çocukların yalnızca % 4'ünde ateşe bağlı havale olabilir.



Ateşe bağlı havale zararlıdır.



●Yanlış!

●Doğrusu: Ateşe bağlı havale geçiren çocuğu izlemek korkutucudur. Ancak genellikle 5 dakika içinde havale sona erer ve kalıcı bir hasara yol açmaz.



Her türlü ateşte ateş düşürücü ilaç vermek gereklidir.



●Yanlış!

●Doğrusu: Ateş vücudun hastalıkla mücadele yöntemidir ve yalnızca rahatsızlık yapıyorsa ilaç uygulanır. Genellikle 39 veya 39.5 derecenin üzerine çıkmadığı sürece ateş rahatsızlık yapmaz.



Ateş düşürücü tedavi uygulanmazsa ateş yükselmeye devam eder.



●Yanlış!

●Doğrusu: Enfeksiyon kaynaklı ateşler, beyindeki termostat mekanizması sayesinde en fazla 40.6 veya 41.1 dereceye kadar yükselebilir.



Ateş düşürücü tedavi uygulanmazsa ateş normale inmez.



●Yanlış!

●Doğrusu: Ateş düşürücü tedavi ile ateş, çoğunlukla 1 veya 1.5 derece düşürülebilir.



Ateş düşürülemiyorsa, ateşin sebebi ciddidir.



●Yanlış!

●Doğrusu: Ateş düşürücü ilaçlara cevap vermeyen ateşe virüs veya bakteriler sebep olabilir. Hastalığın ciddiyeti ile bağlantılı değildir.



Ama ateş yüksekse, ciddi bir sebep vardır.



●Yanlış!

●Doğrusu: Tek başına ateşin yüksek olması değil çocuğun genel durumunun iyi olmaması ve çok hasta gözükmesi durumunda ateşin sebebinin ciddi olabileceğini gösterir.



Ateşin tam olarak kaç derece olduğu çok önemlidir.



●Yanlış!

●Doğrusu: Önemli olan çocuğun genel durumu ve nasıl gözüktüğüdür.



Ağızdan ölçüldüğünde 37.1 - 37.5 derece hafif ateş olduğu anlamına gelir.



●Yanlış!

●Doğrusu: Ağızdan 37.1 - 37.5 derece normal ısı değişimleridir ve çoğunlukla ikindi saatlerinde vücut ısısı en yüksek noktaya çıkar. Rektal ölçümlerde 37.5 ile 37.9 derece arası normal ısıdır.