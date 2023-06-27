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Gündem Çocuğu özel okula giden ailelere kötü haber! Veliler kahrolacak
Gündem

Çocuğu özel okula giden ailelere kötü haber! Veliler kahrolacak

Yeniakit Publisher
2023-06-27 14:16:00 -
Çocuğu özel okula giden ailelere kötü haber! Veliler kahrolacak

Velileri üzecek haber geldi! Özel okullarda yapılan zamlar, yüzde 100'ü aşarak velileri endişelendirmeye başladı.

Velileri üzecek haber geldi! Özel okullarda yapılan zamlar, yüzde 100'ü aşarak velileri endişelendirmeye başladı. 

Özel okulların yeni eğitim dönemi için açıklanan ücretlerinin yüksekliği, öğrenci velilerinin endişelerini artırıyor. Özellikle büyükşehirlerde bulunan anaokullarından liseye kadar olan okullarda fiyatlar 600 bin liraya kadar çıkıyor. Veliler, özel okul ücretlerinde düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65 zam sınırının sadece ara kayıtlarda geçerli olduğu biliniyor. Yeni kayıtlarda yapılan zamlar, bu sınırı aşıyor.

 
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