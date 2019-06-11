Çocuğu ölene sigorta maaşı bağlanır

Geçen hafta “Dünya Yetimler Günü” münasebetiyle yetim çocuklara aylık bağlanması için aranan şartlar hakkında bilgi vermiştik. Bu hafta ise evladını kaybeden anne- babaya ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlar hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Burada Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emeklilikte standart birliğini sağlamak amacıyla hazırladığı Tahsis Genelgesinde önemli düzenlemeler olduğunu, bu yeni düzenlemenin evladı vefat etmiş anne ve babaları oldukça sevindirdiğini de belirtelim.

1 Ekim 2008 tarihinden önceki sigorta Kanunlarına yani SSK ve Bağ-Kur uygulama Kanunlarına göre çocuğunu kaybeden anne-babalara aylık bağlanma şartları oldukça ağırdı. Hatta bu şartlar ölüm tarihlerine göre ve sigortalılık statüsüne göre de değişkendi. Bir standart birliği yoktu ve sonuçta çocuğunu kaybetmiş anne-babaya aylık bağlanması zordu. Misalen, ölenin eş ve çocuğuna aylık bağlandıktan sonra artan bir hisse kalmamışsa anne-babaya aylık bağlanmaz, daha sonra dul eş veya çocuklar aylıktan çıksa ve hisse oluşsa bile anne-babaya aylık bağlanamazdı.

Yine 6.8.2003 tarihinden önce ölen SSK sigortalısı, ölümden önce sağlığında anne ve babasının geçimini sağlamamışsa anne-babaya aylık bağlanmazdı. İş kazası sonucu ölen çocuğun ölümü sonrası artan hisse bulunsa ve anne-babanın geçimi ölen çocuk tarafından sağlansa dahi anne ve babaya sadece iş kazası maaşı ödenir ama hiçbir şekilde ölüm maaşı ödenmezdi. Bunun dışında anne ve babanın kısmi süreli veya tam süreli sigortalı çalışmasının bulunması bile ölen çocuğundan dolayı aylık bağlanmaması için yeterli bir sebepti.

İşte bu ağır şartlar nedeniyle ölüm tarihi ve sigorta statüsüne bağlı olarak ölen çocuğundan hiç aylık alamayan veya sadece bir aylık alan ya da iki aylık alan veyahut bir aylık bir de iş kazası maaşı alan dört farklı anne-baba kombinasyonu olmasına SGK dur dedi. Yeni Emeklilik Genelgesiyle çocuğunu kaybetmiş anne-baba aşağıda anlattığımız şartları sağlıyorsa ölüm aylığına hak kazanacak. Hatta iki çocuğunu kaybeden anne-baba iki ölüm aylığı veya bir ölüm aylığı birde iş kazası aylığı alabilecek.

Çocuğunu kaybeden anne-babaya, ölüm aylığı bağlanması için aranan şartlar üçtür. İlk şart ölenin anne-babasına aylık bağlanması için eş ve çocuklara aylık bağlandıktan sonra artan hissenin olmasıdır. Ancak anne-baba 65 yaşın üstünde ise hisse şartı aranmayıp aylık bağlanacak. İkinci şart çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere kendi sigortasına bağlı bir emekli maaşının bulunmamasıdır. Önemli ve son şart ise her türlü kazançtan elde ettiği gelirinin asgari geçim indirimi hariç asgari ücretin net tutarından yani 2019 yılı için 1834 TL’den daha az olmasıdır.

Sigortalı çalışmamak şartı aranmadığı için bu üç şartı sağlayan anne-baba sigortalı çalışsa bile ölüm aylığı alabilmektedir. Çocuğun ölüm tarihine göre bir ayrım yapmaksızın tüm anneler-babalar için aynı ve daha adil aylık bağlama şartları belirleyen bu yeni düzenleme oldukça isabetli olmuştur.