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Çocuğu olan anne ve babalar bu haberi okusun! Bırakın kendi hallerine, alışsınlar

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, “Çocuklar strese girmesin diye onlar üzerinde titizlenip durmak çok yanlış! Bırakınız strese alışsınlar. Bırakınız zorluğu görsünler. Bırakınız onları kendi hallerine, hayatın zorluklarına karşı dayanıklılık kazansınlar.” dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:28
Çocuğu olan anne ve babalar bu haberi okusun! Bırakın kendi hallerine, alışsınlar

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Uzun bir eğitim öğretim dönemi tamamlandı. 18 milyon öğrenci cuma günü karne alarak yaz tatiline “Merhaba” diyecek. İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Orhan Çeker, anne ve babaları farklı bir bakış açısıyla uyardı.

“Çocuk şimdiden zorluğa alışırsa...”

Peygamber Efendimiz’in “zorluğa alışın, sertleşin. Çünkü nimetler daimî değildir” hadisini hatırlatan Prof. Dr. Orhan Çeker, şöyle konuştu:

Çocuk şimdiden zorluğa alışırsa hayatta moral bozukluğu yaşamaz. Zorlukları aşma kabiliyeti kazanır. El bebek- gül bebek yetiştirirseniz onlara en büyük kötülüğü yapmış olursunuz.

“Tatil kelimesini çocuklara gerekli görmeyin”

Tatil” kelimesinin insanların gözünde büyütülmemesi gerektiğini belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu tatil kelimesini gözünüzde fazla büyütmeyin, çok da gerekli görmeyin, çocuklara öyle göstermeyin. Tatil de neymiş. İş değişikliği tatil kabul edilmeli ve çok çalışmalıdır. Koskoca yaz günlerini heba etmeyin. Çocuklarınızı geçici dünya hayatı için bu kadar düşünüyorsunuz da ebedî hayatını niçin düşünmüyorsunuz! Maddî bedenini bu kadar önemsiyorsunuz da manevi bünyesini niçin ihmal ediyorsunuz!

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:28
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