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Yerel Çocuğu kırsal alana götüren şahıs linç edildi
Yerel

Çocuğu kırsal alana götüren şahıs linç edildi

Yeniakit Publisher
2024-09-02 09:55:00 -
Çocuğu kırsal alana götüren şahıs linç edildi

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu motosikletiyle kırsal alana götüren şahıs, iddiaya göre taciz girişiminde bulundu. Olaya şahit olan mahalleliler, şahsı linç etti.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli M.K. (37), motosikleti ile 5 yaşındaki komşusunun kızını kırsal bir alana götürdü.

Burada kıza taciz girişiminde bulunduğu ileri sürülen M.K.'yi çevrede bulunan bir grup genç fark etti. Şahsı darp eden gençler, olayı polise bildirdi.

Yaralanan şüpheli olay yerine gelen ekiplerin gözetiminde Mersin'deki bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak adli işlemlerinin yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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