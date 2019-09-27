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Çocuğa ne zaman süt verilir?

Bebeklere ne zaman süt verilir? Bebeklere ne zaman normal süt verilir? İnek sütüne ne zaman başlanmalı? Sağlığın yaşam boyu korunması için yeterli ve dengeli beslenmede süt ve süt ürünleri tüketilmesi gerekir. Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda büyüme ve gelişme oldukça hızlıdır. Süt ve süt ürünleri enerji ve besin ihtiyacını karşılamada hem çocuklarda hem de yaşamın her döneminde çok önemli bir yere sahiptir.

27 Eylül 2019 Cuma 18:44
Çocuğa ne zaman süt verilir?

Bebeklere ne zaman süt verilir? Bebeklere ne zaman normal süt verilir? İnek sütüne ne zaman başlanmalı? Sağlığın yaşam boyu korunması için yeterli ve dengeli beslenmede süt ve süt ürünleri tüketilmesi gerekir. Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda büyüme ve gelişme oldukça hızlıdır. Süt ve süt ürünleri enerji ve besin ihtiyacını karşılamada hem çocuklarda hem de yaşamın her döneminde çok önemli bir yere sahiptir. 

İnek sütüne ne zaman başlanmalı?

0-12. aylar arasında inek sütüne başlanmaması önerilir. 1 yaşından sonra bebek inek sütünü sindirmeye hazırdır. Fosfor, kalsiyum ve çinkodan zengin olan inek sütü bebeğin diş, kemik sağlığı ve kas gücü için önemli bir besin kaynağıdır. İnek sütünün bazı özelliklerinden dolayı özellikle 1 yaşın altındaki bebeklere verilmesi uygun değildir. Enerji içeriği açısından inek sütünün enerjisi anne sütüne benzer. Ancak protein miktarı anne sütünün üç katıdır. 

İnek sütü alerjisi nedir, nasıl tedavi edilir?

Çocukluk döneminde görülen en sık gıda alerjisi türlerinden biri inek sütü alerjisidir.

1 yaşından küçük bebekler genellikle anne sütü ile beslenir ancak inek sütü alerjisi kimi zaman bu dönemde de görülür. Bunun nedeni annenin inek sütüyle beslenmesinden dolayı buradaki proteinlerin bebeğe geçmesi ya da bebeğe verilen bazı gıdalarda inek sütü kullanılmasıdır.

1 yaşından büyük çocuklarda ise inek sütü tüketmeye başladıklarından itibaren alerji görülebilir. Bu durum çoğunlukla 2-3 yaşlarında sona erer.

Kusma, ishal, karın ağrısı, nefes almakta zorluk ve öksürük inek sütü alerjisinin belirtilerindendir.

İnek sütü alerjisi bulunduğu takdirde bebeğin beslenmesinden inek sütü çıkarılmalıdır. Bebek anne sütüyle besleniyorsa annenin de beslenmesinden inek sütünün çıkarılması yeterli olacaktır.

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 18:44
  1. İnek sütü alerjisi nasıl tedavi edilir?
  2. İnek sütü alerjisi yaş ilerledikçe geçer mi?
  3. bebeklere keçi sütü ne zaman verilir
  4. bebekler ne zaman inek sütü içebilir
  5. 8 aylık bebeğe inek sütü verilir mi
  6. 1 yaşındaki bebeğe süt nasıl alıştırılır
  7. emzirirken inek sütü verilir mi
  8. 1 aylık bebeğe hazır süt verilir mi
  9. bebeklere hangi marka süt verilmeli
  10. 6 aylık bebeğe hazır süt verilir mi

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