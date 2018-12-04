THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çocuğa karşı ödül ve ceza nasıl uygulanmalı?

Çocuklara ödül veya ceza uygulamasında nelere dikkat edilmeli? Disiplini ne şekilde uygulamalı? Uzman Psikolog Ömer Bayar, çocuklarda ödül ve cezayı anlattı...

04 Aralık 2018 Salı 20:26
Çocuğa karşı ödül ve ceza nasıl uygulanmalı?

DİSİPLİN NASIL SAĞLANIR?

Çocuk bu kuralları öğrenip uygulayarak hayatla ilgili daha az hata yapılması sağlanır. Kurallar bize sınırlarımızı öğretir. Zaman zaman bu kurallara çocuk üzülebilir ama sınırları öğrenir. Sağlıklı bir şekilde sınırları çözmezsek doyumsuz olur. Bu durumda çocuk 'istediğim şeye hemen ulaşabilirimi' öğreniyor. Çocuğun her ihtiyacı anında karşılanmadığında ve hayır dediğinizde de kıyamet kopuyor.

ÇOCUĞUN HER İSTEDİĞİNİ HEMEN YAPMAYIN            

Çocuk ilk kez böyle bir durumla karşılaştığında da çok sinirlenir ve kontrolsüz davranabilir. Çocuğa hayır dediğimizde çocuk başka kişilerin de ihtiyaçları olduğunu farkeder, beklemeyi öğrenir, empati yeteneği artar. Bu da çocuğun sosyal zekasının gelişmesine çok destek olur. Bu yüzden sınır koymak, hayır demek çok önemli, çocukta farkındalığın ilk başlangıcı.

KURALLAR KOYUN

Kurallar koyarken de iletişim olumlu olmalı. Genelde ebeveynler çocukla konuşurken hep emir kipiyle konuşur. Bu zamanla çocuk için çok bezdirici olur. Zaman içinde çocukta anneyi veya babadan görmezden gelme durumu olabilir, öfke birikebilir. Hani deriz ya dilimizde tüy bitti diye,

EMİR KİPİYLE KONUŞMAYIN!

Çocuklara 'yapar mısın, giyer misin lütfen' dememiz gerekir. Çocukla kısa, öz ve direkt konuşmalıyız. Mesela 'daha ne kadar boş oturacaksın' demek yerine ödevini yapar mısın dememiz daha etkili bir iletişim olur.

İMA ETMEYİN DİREK SÖYLEYİN

Soyut ve dolaylı yollarla iletişim kurmamız lazım. İma etmek yerine doğrudan söylemeliyiz. Mesela'oğlum yaramazlık yapma' demek çok somuttur çocuk için. Çünkü onun zihninde yaramazlık belirsizdir. Direkt oğlum evin içinde koşma demek Lazım.

Uzun Açıklamalar yerine 'direkt dersini çalış lütfen, iyi not alırsan da seninle birlikte sinemaya gideriz' gibi.

ÖDÜL ÖN PLANDA OLMALI

Ödül de ceza da öğrenme için etkilidir ama her zaman ödül ön planda olmalıdır. Ödüller değişebilir maddi ödüller mesela oyuncak almak gibi.manevi ödüller de sarılmak, başını okşamak gibi..

Ödülü ya kazanmasını istediği bir davranış için ya bir davranışı azaltmak için ya da bir davranışı tekrarlamasını istediğimiz durumlarda kullanabiliriz.

Hergün kıyafetlerini yere atan çocuk bir kez kıyafetleri yere atmak yerine dolabına astıysa takdir etmek ve çocuğu ödüllendirmek pekiştirirmiş olur böyle tekrarlanması sağlanır.

MANEVİ ÖDÜLLER ÖN PLANDA OLMALI

Manevi ödüller daha ön planda olmalı. Yaptığı her şeyde ödül verirseniz ödül rüşvet konumuna düşer. Mesela yatağını toplarsan sana çikolata alırım gibi...

CEZA YAŞINA UYGUN OLMALI?

Cezadan önce tedbir önlemleri alınmalı. Kısıtlamalar getirerek, öfkelendiği durumların farkına varmak ve onların çözümünü konuşarak sağlamak gerekir. Ama her şeye rağmen inatlaşma var ise seçenek sunmak iyi bir yöntemdir. Çocuk her koşulda sizin uygun bulduğunuz şekilde davranıyorsa konu cezaya gelmeli. Ceza çocuğun yaşına uygun olmalı. Anlayabileceği bir ceza olmalı ve olayın hemen ardından gelmeli. Beklettikten sonra ceza vermek etkili değildir. Çocuk eğer yaptığı davranışın sonucunun hemen geleceğini bilirse bunu yapmaktan vazgeçebilir.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemoterapi sürecini kolaylaştıran tavsiyeler
    1. Kemoterapi sürecini kolaylaştıran..
    2. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden..
    3. Kahvaltı gerçekten en önemli öğün mü?
    4. Anne sütünün bebeğe olumlu etkileri
    5. Di Maria: Messi duvara kafa attı
    6. Küf sağlığımıza zarar veriyor
    7. Hamilelikte sivilcelenmenin nedeni
    8. Gaziantep'teki Karasu Çayı'nın renk..
    9. Barcelona'da deprem! 6 ay sahalardan..
    10. Irak meclisindeki "kaos" kabinenin..
    11. Hangi besinlerde D vitamini var?
    12. Maçın ardından
    13. Gümüşhane'de 3 oğlunu vuran babanın..
    14. Stoltenberg'ten Rusya açıklaması: Azak..
    15. "INF Anlaşması'nı korumak artık..
    16. Dolar ve euro hareketlendi! İşte son..
    17. İzmir'de trafik kazası: 2 polis yaralı
    18. ABD Rusya'ya 60 gün süre verdi!
    19. Hamileliğinizi sevmeniz için..
    20. Katil Esed çağrı yaptı! Binlerce..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz