Çocuğa cinsel istismara 29 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanık M. V. 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık M. V. ile tarafların avukatları ve tercüman katıldı.

Savunmasını yapması için söz verilen tutuklu sanık M. V., "Susma hakkımı kullanmak istiyorum." dedi.



Mağdur çocuğun annesi müşteki H.E, kızının olay günü 5 dakikalığına oynamak için dışarı çıktığını, kendisinin de camdan baktığını belirterek, 10 dakika sonra eve gelen kızının kendisini birinin dövdüğünü söylediğini anlattı.



Çocuğunda kan görünce cinsel istismara uğradığını anladığını, polise haber verdiğini ifade eden anne H.E, kızında fiziksel olarak kalıcı herhangi bir hasar olmadığını söyledi. Kızının psikolojisinin bozulduğunu vurgulayan H.E, sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Çocuğun babası müşteki F.E, bu olay nedeniyle 5 ayda sakallarının beyazladığını dile getirerek, sanıktan şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Savcısı Selçuk Cengiz esas hakkındaki mütalaasında, 20 yaşındaki sanığın mahallede oyun oynayan 5 yaşındaki mağduru para vermek bahanesiyle yanına çağırdığını, sonrasında da apartmanın arkasında çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Savcı, mütalaasında sanığın "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 37 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada söz alan müşteki avukatları da, sanığın cezasının üst sınırdan verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan tutuklu sanık V., "Yaşlı annem, babam ve kardeşim vardır. Gelir getiren benden başka kimseleri yok. Tahliyemi istiyorum." dedi.

- Karar

Mahkeme heyeti, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığa, Türk Ceza Kanunu'ndaki indirim maddelerini uygulamadı.

Sanık V'nin mağdura yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl hapse mahkum eden mahkeme, eylemin çocuğa karşı ve cinsel amaçlı işlemesinden dolayı cezayı 9 yıla çıkarttı.



Yargılama sonunda sanık M.V, toplam 29 yıl hapis cezası aldı.



Duruşma çıkışında konuşan mağdurun babası F.E, "Adalet yerini buldu. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın." dedi.



- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Nisan'da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katının arka kısmında 5 yaşındaki kız çocuğu M.E'nin nitelikli cinsel istismara maruz kaldığının öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.



İddianamede, 5 yaşındaki çocuğun ve yanındaki arkadaşının Çocuk İzleme Merkezi'nce ifadesinin alındığı, beyanları kapsamında sanık M. V'nin eşkal bilgileri ve üzerinde bulunan kıyafetlerin öğrenildiği ifade edilerek, failinin gidebileceği yöndeki sokaklara ait tüm kamera kayıtlarının incelenmesiyle belirlenen sanığın polisi görüp kaçmaya çalışmasıyla yakalandığı anlatılıyor.

Mağdur ve arkadaşının sanığı teşhis ettiği aktarılan iddianamede, sanığın da ifadesinde suçlamayı kabul ettiği dile getiriliyor.

İddianamede, M. V. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 22 yıldan 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.