Cocu'dan Volkan Demirel kararı!

Teknik direktör Phillip Cocu, son maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanan Harun Tekin'i kulübeye çekerek Volkan Demirel'i 11'e alıyor. Kötü bir dönemden geçen ve saha içinde takımı ateşleyecek oyuncu eksikliği çeken Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in tecrübesinin yanı sıra takım arkadaşlarını ateşlemesini isteyen Hollandalı teknik adam kaptanına bu konuda güveninin tam olduğunu iletti.