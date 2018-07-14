Cocu'dan tecrübeli oyuncuya övgü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'a Pontaise Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlup oldukları hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cocu, maça gelen Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür etti.

Cocu, "Çok sayıda taraftarımız bugün yanımızdaydı. Onların burada olması bizim için futbolcular için son derece güzel bir ortam oluşturdu. Futbolun böyle ortamlarda oynanması her zaman bizim için güzeldir." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"OYUNU DOMİNE ETTİK"

"Güzel bir oyun sergiledik, oyunu domine eden taraf bizdik. Pas oyunumuzu istediğimiz gibi yapabildiğimiz dakikalar vardı. İlk yarı kendi oyunumuzu oynama yönünde olumlu görüntüler sergiledik. Pozisyonlar ürettiğimiz bir ilk yarıyı geride bıraktık. Gol atmakta hala bazı zorluklar yaşıyoruz ama bu her antrenmanda çalıştığımız bir konu. İnanıyorum ve kesinlikle eminim ki bu konuyu geliştireceğiz."

Cocu, maçın ikinci yarısında çok geniş alanlar bıraktıklarını, açıldıklarını ve sahanın boyunu uzattıklarını belirtti.

"Sahanın boyunu uzattığımızda da böyle güzel golleri kalemizde görmüş olduk." diyen Cocu, maçtan bu nedenle mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Cocu, 2-0'dan sonra pes etmediklerini, başlarını öne eğmediklerini ve gol atmayı başardıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"TEMPOMUZU YUKARI TAŞIMAK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

"Skor bizim için önemli. Profesyonelleriz her zaman kazanmak isteriz. Ama şunu da bilmek gerekiyor çok uzun zamandır antrenman yapmıyoruz. Bazı oyuncularımızın fizik düzeylerini daha yukarılara taşımaları gerekiyor. Bunun üzerine çalışmaları gerekiyor. Bir tatil dönemini geride bıraktık. Kazanmak, o tempomuzu yukarıya taşımak için bir zamana ihtiyacımız oluyor muhakkak. Dediğim gibi bazı oyuncuların kendilerini bu anlamda geliştirmesi gerekiyor."

MEHMET TOPAL'A ÖVGÜ

Mehmet Topal'ı öven Cocu, ikinci yarıda oyuna giren futbolcunun kaptanlık pazubendi kolunda olmamasına rağmen ikinci yarının tamamında arkadaşlarına bir kaptan gibi davrandığını vurguladı.

Cocu, "Takım içinde bir kaptan vasfı olduğunu herkese gösterdi. Takıma nasıl ait ve dahil olduğunu gösterdi. Bu bana göre çok önemli bir örnekti. Mehmet Topal'ın bu göstermiş olduğu davranış onun nasıl bir oyuncu olduğunu sergiledi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"TRANSFER İÇİN İSİM VEREMEM, ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Transferlere ilişkin gazetelerde çok fazla iddia olmasından yakınan Cocu, şunları kaydetti:

"Takımın genel resmini ne noktaya getirebiliriz, ne noktadayız bunun üzerine çalışıyoruz. Hangi pozisyonlarda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ama şu anda herhangi bir isim veremem. Tamamen sonlanınca, transferler bitince ancak onu duyurabiliriz ama bu konu üzerinde çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Kolay değil işimiz. Bazı sınırlamalar var önümüzde ama doğru kararı verebilmemiz için zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Öncelikle o zamanda kalan süre zarfında eğer bir oyuncumuz gelirse buraya onu hazırlayabilmek için ilk maça elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Ama bunu önümüzdeki iki hafta gösterir. İki hafta içinde olacak gelişmelere göre bunu değerlendirebiliriz. Göreceğiz o maça hazır olur mu olmaz mı, bu duruma bakacağız."