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Cocu'dan taraftarı üzecek transfer cevabı!

Cocu, İsviçre kampında gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:22
Cocu'dan taraftarı üzecek transfer cevabı!

Hollandalı çalıştırıcı, özellikle transfer konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Kaç oyuncu almayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Sayı vermek imkansız. Biraz da hangi transferleri başarı ile tamamlayacağımıza bağlı. Ben şu anda tamamen elimdeki oyuncu grubuna odaklanıyorum. Kim gelir, kim gider?.. Kafamdaki bir numaralı düşünce bu değil. Şu an için elimizdeki takıma yatırım yapmak zorundayız. Bu takımı Ağustos'ta oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlamalıyız" verdi.

Philliph Cocu, şöyle devam etti:

YAŞA BAKMAM EN İYİ TAKIMI SAHAYA SÜRERİM

"Transferde işimiz kolay değil. Bazı sınırlamalar var, doğru kararları verebilmek için zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Şu anda iki haftalık bir süreci geride bıraktık. İdmanlar zorlu geçiyor. Ancak bunun da ötesinde her oyuncunun maçlarda dakika alması önemli. Genç futbolcuların A takımda oynayacak kadar iyi olduklarını ispatlamaları gerekiyor. Ben kesinlikle yaşa bakmıyorum, en iyi takımı sahaya sürmek istiyorum."

JANSSEN DÖNÜYOR

Kanarya, Vincent Janssen transferini bitiriyor. Teknik direktör Cocu, Janssen'i takımda görmek istediğini Comolli'ye iletti. F.Bahçe'ye dönmAntalyadiğini her fırsatta dile getiren Hollandalı yıldız geçen sezonki gibi Tottenham'dan 1 sene kiralanacak.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:22
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