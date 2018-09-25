Cocu'dan istifa yanıtı

Beşiktaş karşısında alınan skorun kendileri açısında hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Cocu, "İlk derbi maçımdı, maçın aslında iki yüzü var. İlk yarıda çok iyi bir performans sergiledik, topa baskı yaptık, rakibe izin vermedik, 3-4 net pozisyonumuz vardı ancak rakibimiz golü buldu. Devre arasında birbirimize son ana kadar savaşacağıma dair söz verdik. İkinci yarıda istediğimiz performansı sergileyemedik. Beraberlikle tamamladık, bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmayı hak ettik ancak her zaman hak ettiğinizi alamıyorsunuz" dedi.

SEZONUN EN İYİ PERFORMANSIYDI

İlk yarıdaki performansın bu sezonun en iyi performansı olduğunun altını çizen Cocu, "Bizim temel sorunumuz orta alanı boş bırakmak oldu, bizim oyun felsefemiz bu değil. Mesafe açıldığı zaman o mesafeler çok derin boşluklara sahne oluyor. Çok fazla enerji sarf ettik, bu da derin boşluklara izin verdi. Maçın son anına kadar karakter sergiledik ve taraftarımıza o golü armağan etmek istedik ama olmadı. İlk yarıdaki performansımız bu sezonun en iyi performansıydı, bu şekilde devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"MEMNUN DEĞİLİM"

Durumlarından memnun olmadıklarını kaydeden Cocu, "Perşembe günüyle ilgili konuşmak bile istemiyorum, inanılmaz kötüydük. Bu maçı, o karşılaşma da etkiledi. O maçı bu gayretle oynasaydık, o zaman skor başka olurdu. Pozisyonumuzdan memnun değilim ve olamam da. Memnun olursam, bu son derece kötü bir tablo oluşturur" dedi.

"BAŞKAN İLE BİR YOLA ÇIKTIK..."

Takıma odaklandığını ve taraftarların memnun olmamalarını belirtme hakkı olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Başkan ile birlikte yola çıktık ve birçok değişim var. Değişimler zordur, doğruya doğru gitmek zordur. Kötü iyi kararlar verilmez, verilecek kararlar vardır, ben bunlara odaklanmıyorum, takıma odaklanıyorum. Büyük bir fark gördüm takımda, böyle devam etmeliyiz. Mutlu muyum, değilim, geliştirmeliyiz, daha iyi olmalıyız. Benim sorumluluğum kabul ediyorum. Taraftarlar memnun değillerse, memnuniyetsizliklerini belirtme hakları var, futbolun içinde bu da var. Sabrın karşılığını vereceğiz" ifadelerini kullandı.