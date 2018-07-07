Cocu'dan flaş 'Volkan Demirel' açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Maç sonunda basının karşısına geçen Phillip Cocu, Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Volkan Demirel hakkında da önemli bir açıklama yaptı.

Hollandalı çalıştırıcı Volkan Demirel konusunda ''Volkan Demirel çok büyük bir oyuncu. Uzun yıllar bu takımda forma giydi. Kesin bir şey söyleyemem ama görüşmelerimiz sürüyor. Umarım bize katılır'' ifadelerini kullandı.



İşte Phillip Cocu'nun maç sonrası yaptığı diğer açıklamalar...

''Sonuçtan memnun olamayız. Çünkü biz her zaman kazanmak için sahaya çıkan bir takımız. Sahaya yansıttığımız futbolun bizi memnun ettiğini söyleyebilirim. Rakip kalede birçok pozisyon yakaladık. Genel anlamda performanstan dolayı memnunum ama skordan dolayı memnun değilim.''

''Haftaların hızlı geçeceğini biliyoruz. Bugün takımın birlikte mücadele ettiği zaman ne kadar güçlü olduğunu gördük. Takım olarak bir şeyler başarabiliriz. Biz zaten bunun üzerinde çalışıyoruz."

''Comolli ile birlikte takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Şu anda sadece takımda olan isimlere odaklanmış durumdayım. Bazı kısıtlamalar var ve bu doğrultuda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz.''