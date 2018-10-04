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Cocu'dan 'Ersun Yanal' sorusuna cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spartak Trnava maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

04 Ekim 2018 Perşembe 23:51
Cocu'dan 'Ersun Yanal' sorusuna cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Avrupa Ligi'ndeki Spartak Trnava galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Phillip Cocu aldıkları galibiyeti değerlendirirken, Süper Lig'de oynayacakları Medipol Başakşehir maçı hakkında da konuştu.

Hollandalı teknik adam maçla ilgili ''İyi bir maç çıkardık. Tek üzüntülü taraf, ilk yarıyı 0-0 tamamlamamızdı. Enerjik bir takım vardı, kenarları iyi kullandık. Çok fazla sayıda orta yapmayı başardık. Devre arasında baskıya devam edelim, bu şekilde devam edersek golü buluruz diye konuştuk'' ifadelerini kullandı.

"Moral ve özgüven açısından önemli bir sonuç"

Hak ettikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Cocu ''Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Oyuncularım için mutluyum, çok çalıştılar. Moral ve öz güven açısından önemli bir galibiyet aldık'' dedi.

Cocu'dan Başakşehir maçı için değerlendirme

Başakşehir ile ligde oynayacakları maç hakkında da konuşan Hollandalı teknik adam ''Pazar günü bizi büyük bir maç bekliyor. Rakibimizin kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Topla iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bu akşam farklı bir durum söz konusuydu. Yarın itibariyle o maça hazırlanmaya başlayacağız'' şeklinde konuştu.

Phillip Cocu Eljif Elmas hakkında da ''Şu ana kadar birçok maçta Eljif Elmas 11'deydi. Biz de ona güvendiğimizi gösteriyoruz. Genç bir oyuncu, önünde uzun bir gelecek var. Aynı zamanda öğrenmeye istekli bir oyuncu, çok çalışkan, bu anlamda da iyi bir örnek. Davranışları düzgün ve doğru bir oyuncu'' ifadelerini kullandı.

Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna cevap

'Taraftarların Ersun Yanal tezahüratlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Cocu, "Taraftarlar, kendilerini ifade etmekte her zaman özgürler. Bununla ilgili hiç problemim yok. Bu durum, daha iyi performans göstermemiz için bizi kamçılamalı." yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 23:51
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