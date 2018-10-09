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Cocu, Süper Lig'in en kötü Hollandalısı oldu!

Beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, performansıyla Süper Lig'deki en kötü Hollandalı çalıştırıcısı oldu.

09 Ekim 2018 Salı 22:51
Cocu, Süper Lig'in en kötü Hollandalısı oldu!

Fenerbahçe Phillip Cocu ile anlaştığında gündeme gelen Hollandalı teknik adamlar konusunda korkulan başa geldi. Hollandalıların Türkiye'de başarılı olamadığı hatırlatmaları arasında imzayı atan Cocu da, geçmişte burada görev yapan vatandaşı meslektaşlarıyla benzer bir akıbeti yaşadı, ancak bir farkla...

Phillip Cocu şu ana kadarki performansıyla Türkiye'ye gelen Hollandalı teknik adamlar arasında en kötüsü oldu. Başakşehir karşısında da galibiyetin uzağında kalan Fenerbahçe, ligde ilk 8 haftayı 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet ile geçti.

Advocaat 3 galibiyet 2 yenilgi aldı

Dirk Advocaat Fenerbahçe'deki ilk sekiz lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilerin başındaki görevine Aydınspor'dan 6 gol yiyerek başlayan Guus Hiddink'in Fenerbahçesi ilk sekiz lig karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete imza attı.

En kötü Hollandalı oldu

Galatasaray'ı 2009-10 sezonunda çalıştıran ve Frank Rijkaard ilk sekiz lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 2015-16 sezonunda sarı-kırmızılılarda A takım teknik direktörlüğüne getirilen Jan Olde Riekerink ilk 8 maçını 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi ile kapadı. Cocu böylece sadece Fenerbahçe değil; Galatasaray'daki vatandaşlarının da gerisinde kaldı, Süper Lig'de büyük takımlarda görev yapan Hollandalılar arasında en kötü performansa imza attı.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:51
  1. Aydın
  2. Phillip Cocu
  3. Guus Hiddink
  4. Fenerbahçe
  5. Başakşehir
  6. Cocu

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