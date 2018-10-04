Cocu 'İslam'ı seçti Fenerbahçe kazandı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51 ve 68. dakikada Slimani kaydetti.

Grubun diğer maçında Dinamo Zagreb deplasmanda Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 6 puanlı Dinamo Zagreb liderlik koltuğuna otururken Fenerbahçe 3 puanla grupta ikinci sıraya yerleşti. 3. sırada yer alan Spartak Trnava'nın da 3 puanı bulunurken Anderlecht henüz puanla tanışamadı.

Grubun 3. maçında Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşılaşırken, Spartak Trnava sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.