0553 313 94 23
impression

Cocu, Fenerlilere kan ağlattığını kabul etti: Buna alışık değiller

Fenerbahçe’ye tarihinin en kötü günlerini yaşatan Phillip Cocu, yaşananların sorumlusu olduğunu kabul etti ve Başkan Ali Koç’a hak verdi. Cocu, “Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil.” dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:00
Cocu, Fenerlilere kan ağlattığını kabul etti: Buna alışık değiller

Fenerbahçe’nin görevine son verdiği teknik direktör Phillip Cocu, Başkan Ali Koç’un kendisini görevden almasını normal karşıladı.

“Fenerbahçe buna alışık değil”

Takıma ve kulübe vedası sırasında görüşlerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ortada bir başarısızlık olduğunu kabul ederek, “Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim. 20 kişi gitmeyeceğine göre normal olan işin başındaki kişinin gitmesi” dedi.

Cocu, ayrılırken tüm futbolculara ve yetkililere başarı dileklerinde bulundu.

Koeman’ı Cocu’dan ayıran özellik

Phillip Cocu’nun ayrılmasından sonra göreve devam eden yardımcısı Erwin Koeman da çizdiği farklı profil ile kısa sürede dikkat çekti. Oyuncularla daha yakından iletişim kuran 57 yaşındaki çalıştırıcı idmanları da sık sık durduruyor. Antrenman esnasında hata varsa bunu yerinde düzeltmeye gayret gösteren Koeman, bu yönüyle Cocu’dan ayrılıyor.

Sıcak ve babacan

Erwin Koeman’ın, Cocu’ya göre daha babacan ve sıcak bir tavrı olması göze çarpıyor. Yakın durduğu kadar zaman zaman uyarılar sırasında sertleşen Hollandalı antrenör, öğrencileriyle daha iyi bir iletişim yakalamış durumda.

Kadro farkı

Öte yandan, Koeman ile Cocu’nun çıkardığı kadroların farkı da tartışılan bir başka konu oldu. Yakın zamana kadar birlikte çalışan ikili birbirine zıt oyun şablonu ve oyuncu tercihlerinin sebebi de ortaya çıktı.

Milliyet’in haberine göre, ekibe daha sonra 3. yardımcı olarak katılan Koeman, burada kendi sınırını aşmak istemedi. Cocu’nun kafasındaki oyun şablonunun sahaya yansımasına yardımcı olmaya çalıştı. Kendi fikirlerini paylaşsa da son sözü söyleyen hep Cocu oldu. Buna karşın tecrübeli isim, görev tanımı sebebiyle de elinden geldiğince teknik direktöre yardımcı olmaya çalıştı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:00
  1. Erwin Koeman
  2. Phillip Cocu
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Semin: Galatasaray'ı yenmek için her şeyi yapacağız
    1. Semin: Galatasaray'ı yenmek için her..
    2. Enerjisa Enerji’nin gelirleri yüzde 57..
    3. Konya'da otomobil şarampole..
    4. HDP'li isimden şehitler için alçak..
    5. ‘Zula evine’ nefes kesen operasyon!
    6. ﻿Asya-Pasifik’in ekonomi devleri..
    7. Petrol fiyatları geriledi
    8. Geleceğin girişimcileri G3 Forum’da..
    9. Türkiye ambargoyu fırsata çevirebilir
    10. Konya'da korkunç kaza: Ölü ve..
    11. Azerbaycan Halk Bankası eski..
    12. CHP'de adaylar belli oluyor! İBB'ye..
    13. Nef, cirosunu yüzde 20 büyüttü
    14. Cocu, Fenerlilere kan ağlattığını..
    15. Ekener ve Çelik listede yer aldı
    16. AK Parti Ankara adayı belli oldu
    17. Selenium kalitesi Dubai’de
    18. Dolar güne düşüşle başladı!
    19. 14 yıl önce düşen uzay mekiği bulundu
    20. Bahçekent’i yatırımcıyla tanıştırdılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak