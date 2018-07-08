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Cocu bombayı patlatıyor! 2 isim birden...

Transferinde sona yaklaşılan Jack Wilshere'da son anda hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, Tottenham'dan 2 oyuncunun peşinde.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:47
Cocu bombayı patlatıyor! 2 isim birden...

Jack Wilshere’in West Ham’la anlaşmasının ardından Fenerbahçe'de B planı devreye girdi. Gündeme gelen isim Trabzonspor'un da geçen sezon transferi için büyük uğraş verdiği Tottenham'lı Moussa Sissoko oldu. 28 yaşındaki Fransız oyuncu için Fenerbahçe, Tottenham'a kiralama teklifi yaptı.

Teknik direktör Philiph Cocu'nun "4-3-3 sistemime çok uygun" dediği 23 yaşındaki Georges- Kevin N'Koudou da transfer listesinde yer alıyor. Fenerbahçe, Tottenham'ın diğer Fransız futbolcusunu da kiralamayı hedefliyor.

(Sabah)

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:47
  1. Trabzon
  2. Fenerbahçe
  3. Phillip Cocu
  4. Moussa Sissoko
  5. Georges- Kevin N'Koudou
  6. Tottenham
  7. West Ham
  8. Jack Wilshere

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