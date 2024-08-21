Coca Cola’yı boykot vurdu, ses Altaylı’dan geldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Coca Cola'nın satışları azaldı. KAP'a satış hacmine ilişkin yapılan bildirim yapan şirket, "Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle tüm yıl için satış hacmi beklentimizi orta-tek haneli büyümeden yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize ediyoruz" denmişti.

28 Şubatçı Fatih Altaylı, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videoda, asılsız ifadelerle Coca Cola’yı cilalamaya kalktı.

Altaylı şunları söyledi:

“Coca Cola'nın KAP'a yaptığı açıklamanın herkes kendi işine gelen bölümünü görüyor. Türkiye'deki Coca Cola içecek A.Ş. büyük oranda Anadolu Endüstri holding'in Tuncay Özilhan'ın şirketidir. Coca Cola dünyanın pek çok farklı ülkesinde de özellikle Türki cumhuriyetlerde de Tuncay Özilhan'ındır. Coca Cola'nın en büyük partnerlerinden biridir Anadolu holding.

Onların KAP'a yaptığı açıklamada iki tane bölüm var. Bir tanesi geçen sene kar elde ettikleri. Coca Cola'nın dönem karı 2023 yılına göre yani kimsenin Coca Cola'yı boykot etmediği döneme göre %300 falan artmış. Tabii karlılığı arttıran şeyler farklı şeyler olabilir.

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Ama diğer taraftan da büyüme beklentisini geri çekmiş. Yani Coca Cola KAP'a yaptığı açıklamada, 'biz küçüldük, mahvolduk, bittik' demiyor. Diyor ki ben %10 büyüyecektim bu boykotlar yüzünden %10 değil %4 büyüyeceğim. Büyüme hedefini geri çekiyor. Sadece umduğum kadar büyüyemeyeceğim diyorlar. Siyasal islamcılar da bunu kendi başarıları olarak görüyorlar. Haksız değiller. Böyle bir boykotun Coca Cola'nın büyüme hedeflerini etkilediği çok açık.

Ancak ben dünü şunu yazdım. Coca Cola yıllardan beri Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana yani 1967'den beri Orta Doğu'da geleneksel rakibi Pepsi'den geridedir. Ve galiba dünyada bir tek orada geride. Çünkü Arap-İsrail Savaşı döneminde Arap ülkeleri boykot ettiği için yatırım yapamadılar. Oradaki pazara da uzunca bir süre giremedikleri için oralarda küçükler. Ancak bir ülke bunun dışında. Filistin. Filistin'de Coca Cola açık ara pazar lideridir. Yani Türkiye'de Filistin nedeniyle protesto edilen Coca Cola Filistin'de pazar lideri. Ve Filistin'de bir kişi bile Coca Cola'yı protesto etmiyor. Çünkü Coca Cola Filistin'deki tek yabancı sermaye yatırımcısı. Coca Cola'nın benim bildiğim kadarıyla Filistin'de 3 fabrikası var ve birkaç bin kişiye iş veriyor. Ve işsizliğin çok yüksek oranlarda olduğu Filistin'de Coca Cola'da çalışıyor olmak gerçekten önemli bir prestij meselesi.

Yani Coca Cola Filistin'de değil protesto edilmek, el üstünde tutuluyor. Ve Coca Cola'nın da Filistin'deki şişeleyicisinin büyük ortağı da bir Filistinli. Dolayısıyla kimse Filistin'de Coca Cola'yı protesto falan etmez tam aksine severler.”