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Ekonomi

Coca-Cola Türkiye'den kafe ve restoranlara hijyen kiti desteği

Küçük yerel kafe ve restoranlara dağıtılacak olan hijyen kitinin içinde, işletmelerin ihtiyaç duyduğu maske, eldiven, dezenfektan ve bilgilendirme broşürü yer alacak

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:30:36 -
Coca-Cola Türkiye'den kafe ve restoranlara hijyen kiti desteği

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola Türkiye, yeni destek çalışması kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren, 12 bin noktaya hijyen kiti ulaştıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola Türkiye, koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan yeme-içme sektörüne yönelik destek çalışmalarına devam ediyor.

Yeni destek çalışması kapsamında, müşterileriyle yeniden buluşan kafe ve restoran gibi küçük yerel işletmelere dağıtılmak üzere toplam 17 bin hijyen kiti hazırlandı.

Coca-Cola Türkiye, dezenfektan, maske, eldiven ve bilgilendirme broşürünün yer aldığı kitleri Türkiye genelinde toplam 12 bin noktaya ulaştıracak.

Coca-Cola Türkiye aynı amaçla, temmuz ayından bu yana müşterileriyle yeniden buluşan 500'ü aşkın küçük restoran ile yerel zincire Google Programatik Ağı üzerinden tanıtım desteği yaparak işletmelerin yeniden müşterileriyle buluşmasında köprü oluyor.

Satış noktalarını desteklemenin yanı sıra tüketiciye fayda sağlamak amacıyla toplam 1,5 milyon kişiye sevdikleri Coca-Cola tatlarını hediye eden Bu Coca-Cola Bizden kampanyasına ise şirketin online promosyon platformu “DahaDaha” uygulamasından ulaşılabiliyor.

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