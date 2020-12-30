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Kadın - Aile Çoban salata nasıl yapılır? | Çoban salata tarifi
Kadın - Aile

Çoban salata nasıl yapılır? | Çoban salata tarifi

Kolay salata tarifi | Bilinen en klasik salatalardan biri olan çoban salata için hangi malzemelerin gerekli olduğu merak ediliyor. Peki, çoban salata nasıl yapılır? | Çoban salata malzemeleri | Çoban salatada soğan olur mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:30:00 -
Çoban salata nasıl yapılır? | Çoban salata tarifi

Sofraların olmazsa olmazı olan salatalardan biri olan çoban salatayı hazırlamak son derece kolay... Peki, çoban salata hangi malzemelerle yapılır?

Çoban salata tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yeşil biber
  • 2 adet salatalık
  • 4 adet domates
  • 1 adet soğan
  • Maydanoz
  • Zeytinyağı limon suyu
  • Tuz

Çoban salata nasıl yapılır?

Küçük bir kavanozun içerisine zeytinyağı, limon suyu ve tuzu alıp çalkalayın.

Domatesi, yeşil biberi, salatalığı, soğanı doğrayın.

Maydanozu ayıklayıp doğrayın.

Tüm malzemeyi geniş bir yoğurma kabının içinde karıştırın.

Son olarak sosu dökün ve salatayı servis tabağına alın.

Afiyet olsun.

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