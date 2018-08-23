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Çoban salata nasıl yapılır?

Sofraların vazgeçilmez lezzeti çoban salata nasıl yapılır? İşte çoban salata için yapmanız gerekenler...

23 Ağustos 2018 Perşembe 19:55
Çoban salata nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 adet orta boy kuru soğan,

1 adet büyük boy salatalık ( veya 2 küçük salatalık),

2 adet domates,

1 adet sivri biber veya çarliston biber,

Yarım limon suyu,

1 tutam maydanoz,

2 yemek kaşığı zeytinyağı (veya ay çiçek yağı),

ÇOBAN SALATA YAPILIŞI

Çoban salata yapımı için öncelikle bütün sebzeler güzelce yıkanır.

Soğanın kabukları soyulup, ince ince doğranır ve geniş bir kap kase içerisine alınır.

Salatalığın kabukları alacalı bir şekilde soyulur ve küp küp doğranıp soğanın üzerine katılır.

Domates küp küp doğranır ve doğranmış olan soğan ve salatalığın üzerine eklenir (Arzuya göre domatesin kabuklarını soyabilirsiniz).

Biber ortadan ikiye bölünüp, çekirdekleri çıkartılır ve ince ince doğranır.

Doğranan sebzelerin üzerine yarım limon suyu (Arzuya göre çoğaltılabilir), 2 yemek kaşığı yağ ve tuz ieklenip güzelce harmanlanır.

Hazırlanan çoban salata, suyu ile birlikte servis tabağına alınır.

Salatanın üzeri ince kıyılmış maydanoz ile süslenerek servis edilir (Arzuya göre maydanozu salatanın içerisine de ilave edebilirsiniz).

Bu ölçüler ile 3-4 kişilik salata elde ediliyor.

Arzu ederseniz içerisine yeşil soğan ve taze nane de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 19:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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