Çoban köpeğinin saldırdığı çocuğun kafasına 52 dikiş atıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, çoban köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuğun kafasına 3 saat süren operasyonla 52 dikiş atıldı.

Sepetlipınar Mahallesi Egemen Caddesi'nde 22 Ekim'de bisikletiyle dolaşan 8 yaşındaki Batuhan Kurt, bir çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Yoldan geçen bir veteriner hekimle annesinin yardımıyla köpekten kurtulan çocuğun başına kaldırıldığı hastanede 3 saat süren operasyonla 52 dikiş atıldı.

Köpek, belediye ekiplerince barınağa götürülürken, çocuğun ailesi köpeğin sahibi H.D. hakkında suç duyurusunda buldu.

Baba Hasan Kurt, kendisinin o sırada iş yerinde olduğunu dile getirerek, oğlunun ağabeyiyle parkın etrafında bisikletle dolaştığını, bu sırada bir çoban köpeğinin Batuhan'a saldırdığını anlattı. Kurt, köpeğin daha önce de bir kadına saldırdığını öğrendiklerini kaydetti.

Kurt, köpeğin sahibi H.D'nin, büyük ve küçükbaş hayvancılığı yaptığını belirterek, olay günü çocuğuna saldıran köpeğin mahalledeki çocukların peşinde dolaştığını ve onlara "hırladığını" anlattı.

Oğlunun kafa ve yüzünde köpeğin saldırısı sonucu derin yaraların oluştuğunu belirten Kurt, "Acilde kendisini gördüğümde durumu kötüydü. Gözünü dişlemiş, 50'nin üzerinde dikiş var. Köpeğin sahibinden davacı olduk. Burada bir beklentim yok ama sorumsuz insanların ceza almasını istiyoruz. Sonuçta çocuklar bizim her şeyimiz." diye konuştu.

- "Ben ölecek miyim? dedim"

Batuhan Kurt ise okulun bulunduğu caddede bisikletiyle gezdiği sırada ölü bir köpek gördüğünü ve ona bakarken çoban köpeğinin kendisine saldırdığını anlatarak, "Beni 5 kere ısırdı, ben de boğazını sıktım. O sırada Hatice abla geldi ve beni kurtardı. Hatice abla beni kucağına oturttu. Peçete ile yüzümü sildi. Bende ona, 'Ben ölecek miyim? dedim. 'Hayır, ambulansla hastaneye kaldırılıp iyileşeceksin.' dedi. Daha sonra ambulansla hastaneye gittim." diye konuştu.

Hatice Avcı da damadıyla araçla sokaktan geçtikleri sırada bir köpeğin çocuğa saldırdığını gördüklerini dile getirerek, "Bir baktım çocuğun kafası köpeğin ağızında. Damadım da veteriner olduğu için hemen yerdeki bisikleti aldı köpeğe attı, köpek çocuğu bıraktı. Bu sefer çocuğu aldık, çocuk yere düşünce köpek tekrar onu kaptı. Tekrar damadım bisikleti üzerine attı, sonra çocuğu tekrar aldık. Ben hemen çocuğu arabanın içine koydum." diye konuştu.

Daha sonra ambulansı aradığını ve yaralı yaralı çocuğun hastaneye kaldırıldığını söyleyen Avcı, karakola giderek köpek sahibinden şikayetçi olduklarını ifade etti.



