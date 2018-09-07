CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçtiler

CNN, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen Rusya, İran ve Türkiye zirvesini haber yaparken ekranın alt kısmında: "Putin, Ruhani, Putin, Tahran'daki Suriye zirvesinin ardından konuşuyor" diye yazdı.

'CNN'İN AKLINDA SADECE PUTİN VAR'

RT ise bunun üzerine, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CNN'in aklında sadece Putin var" diye yazdı.