THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçtiler

Russia Today televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karıştıran CNN ile alay etti.

07 Eylül 2018 Cuma 22:33
CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçtiler

CNN, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen Rusya, İran ve Türkiye zirvesini haber yaparken ekranın alt kısmında: "Putin, Ruhani, Putin, Tahran'daki Suriye zirvesinin ardından konuşuyor" diye yazdı.

'CNN'İN AKLINDA SADECE PUTİN VAR'

RT ise bunun üzerine, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CNN'in aklında sadece Putin var" diye yazdı.

twitter ekran görüntüsü
Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 22:33
  1. CNN
  2. Russia Today televizyonu
  3. Rusya Devlet Başkanı
  4. Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peskov'dan 3'lü zirve açıklaması!
    1. Peskov'dan 3'lü zirve açıklaması!
    2. Erdoğan'ın başına silah dayatan..
    3. Rusya maçında şok! Milli Takıma ceza..
    4. ABD'de flaş gelişme! Petrol sondaj..
    5. Çocukları önce aileler ayartıyor
    6. CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçtiler
    7. Çocuğunuzun suç işlemesini..
    8. CHP’den lüks ev fiyatına oyuncak ev
    9. Vladimir Putin, Hamaney ile görüştü
    10. Çocuk egzaması bizde de artmaya başladı
    11. Barack Obama suskunluğunu bozdu
    12. Bartın'da AFAD personeli yaşlı hastayı..
    13. Irak'ın Basra kentinde sokağa çıkma..
    14. MHP'den 30 büyükşehirde ’ittifak’..
    15. Sizin dişiniz geç çıkmışsa onun ki de..
    16. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi,..
    17. Canlı yayın tuzağına İran'ın kendisi..
    18. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dikkat..
    19. Fibromyalji sendromu nedir?
    20. TSK'dan PKK'ya bir darbe daha!
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"