CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçtiler
Russia Today televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karıştıran CNN ile alay etti.07 Eylül 2018 Cuma 22:33
CNN, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen Rusya, İran ve Türkiye zirvesini haber yaparken ekranın alt kısmında: "Putin, Ruhani, Putin, Tahran'daki Suriye zirvesinin ardından konuşuyor" diye yazdı.
'CNN'İN AKLINDA SADECE PUTİN VAR'
RT ise bunun üzerine, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CNN'in aklında sadece Putin var" diye yazdı.
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