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CNN Türk Genel Müdürü görevden ayrıldı! Yerine gelen isim...

Demirören Grubu'nun satın aldığı Doğan Medya Grubu'nun haber kanalı CNN Türk'te önemli bir gelişme yaşandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:45
CNN Türk Genel Müdürü görevden ayrıldı! Yerine gelen isim...

Demirören Grubu'nun satın aldığı Doğan Medya Grubu'nun haber kanalı CNN Türk'te önemli bir gelişme yaşandı.CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş ile yollar ayrıldı.

Aktaş bu göreve 8 Aralık 2015 tarihinde getirilmişti.

Aktaş'ın yerine Bora Bayraktar'ın geleceği iddia edildi.

Erdoğan Aktaş kimdir?

Aktaş, İstanbul'da 1967 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi İstanbul'da okudu. Liseyi bitirir bitirmez çocukluk hayali olan gazeteciliğin peşinden koşmaya başladı. 1984 yılında Güneş Gazetesi'ne girerek muhabirliğe başladı. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde de üniversite eğitimine başladı. Önce Güneş Gazetesi'nden kovuldu. Yılmadı, çocukluk hayalinin peşinden devam etti. Çeşitli gazetelerde çalışmaya, bazılarından da atılmayı sürdürdü. Sırasıyla Gazete Gazetesi, Hürriyet, Sabah ve Milliyet'de polis muhabiri olarak çalıştı.

1992 yılında Gülbin Aktaş ile evlendi. Bir yıl sonra Star TV'de televizyon haberciliğine başladı. Muhabir olarak sırasıyla Star TV, Show TV ve NTV'de görev aldı.1999-2005 yılları arasında NTV'de Yakın Plan isimle programı hazırlayıp sundu. Bu arada Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde gazeteci olarak gelişmeleri takip etti.

Televizyonculuğa adım attığı Star TV'ye 2005 yılı Mart ayında Genel Yayın Yönetmeni olarak geri döndü. Bu arada "Aşık Olan Terkeder" isimli ilk romanı yayınlandı. Star TV'deki görevini sürdürürken, aynı zamanda Posta Gazetesi'nde günlük köşe yazıları yazdı. 2008 yılında ise Haber Türk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini aldı. 2009 yılı Ağustos ayı itibariyle ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği üstlendi.

ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevi sürerken, Turkuvaz Holding bünyesinde yer alan A Haber Kanalı'nın kurup genel müdürlük görevini yürüttü. Bu arada yine A Haber kanalında "Memleket Meselesi" ve "90'a" programlarını hazırlayıp sundu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:45
  1. İstanbul
  2. Erdoğan Aktaş
  3. Bora Bayraktar
  4. cnn türk

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