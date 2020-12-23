CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?

İBB'nin Şeb'i Arus etkinliğinde kadın-erkek karışık sema gösterisi ve Türkçe Kur'an okutulması tartışmaları da beraberinde getirdi. CNN Türk'te Başak Şengül moderatörlüğünde yayınlanan 'Akıl Çemberi' programında konuyla ilgili alakasız kişilerin Kur'an-ı Kerim'i tartışması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Konuklardan Ruşen Gültekin'in ezanın Türkçe okunması gerektiğine dair sarf ettiği ifadeler ise 'pes artık' dedirtti.

İBB'nin Şeb-i Arus rezilliği

İBB, Türkiye'nin 1950'de geride bıraktığı garabeti yeniden hortlattı. Şeb-i Arus etkinliğinde Türkçe Kur'an okutulması, kadın-erkek karışık sema gösterisi gündeme bomba gibi düştü. Ezanın Türkçe okutulduğu, ibadetlerin Türkçe yapılmasına dair dayatılan zorbalık kendini yeniden gösterdi.

CNN Türk'te Kur'an tartışması

İbadetlerin Türkçe yapılmasını normal karşılayan zihniyet yapısı, bugün de Şeb-i Arus etkinliğinde Kur'an'ı Türkçe okutturdu. Bu durum ise televizyon ekranlarında tartışma konusu haline geldi. Ancak yayıncı kuruluşların ekranlara bilgisiz insanları çıkarması da ayrı bir tartışma konusu oldu.

CNN Türk, haber televizyonculuğunda tam anlamıyla bir çığır açıp, Kur'an'ı- Kerim'i dine diyanete dair bilgisi olmayan konuklara yorumlatmaya çalıştı.

"Ezan Türkçe okunabilir" fetvası

Hal böyle olunca da konuklardan Ruşen Gültekin, "Ezan Türkçe okunabilir" fetvası verebildi. Ancak konukların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle havada kalan soru bilinçsiz insanların akıllarında da soru işareti bıraktı.

Sosyal medyadan kullancılar da CNN Türk'te bu konunun alakasız kişilerce tartışılmasına ve yayında geçen ifadelere tepki gösterdi.