Club Brugge Galatasaray maçı sonucu! UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İşte, Club Brugge Galatasaray maçı sonucu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İşte, Club Brugge Galatasaray maçı sonucu! Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Belçika ekibi Club Brugge evinde Galatasaray’ı konuk etti. İşte, Club Brugge Galatasaray maçının tüm detayları… MAÇ SONUCU:0-0 Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla iki ekip de sahadan 1’er puanla ayrılmış oldu. Maçtan Dakikalar 19. dakikada Ruud Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti. 31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.

34. dakikada Okereke'nin şutu savunmadan sekerek Ricca'nın önüne düştü. Ricca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. 42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı. 51. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi. 54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

82. dakikada Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 90. dakikada Seri'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi. Stat: Jan Breydelstadion

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits (Dk. 86 Balanta), Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Diatta, Okereke (Dk. 60 Openda)

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Seri (Dk. 90+3 Donk), Babel, Feghouli, Falcao

Sarı kartlar: Dk. 56 Lemina, Dk. 73 Nzonzi, Dk. 90+4 Donk (Galatasaray), Dk. 73 Openda, Dk. 80 Vormer (Club Brugge)

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